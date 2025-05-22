ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳不孤單！　兩專家警告美對中晶片管制鑄下大錯

▲輝達創辦人黃仁勳這波來台行程最後一晚！大啖私廚「三六食府」。（圖／記者黃國霖攝）

▲輝達創辦人黃仁勳這波來台行程最後一晚，大啖私廚「三六食府」。（圖／記者黃國霖攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在台北國際電腦展接受全球媒體聯訪時表示「中國對NVIDIA非常重要，晶片管制是錯的。」外媒指出，黃仁勳的發言並不孤單，2名專家同樣對晶片管制禁令提出警告，認為這項政策將會鑄下大錯。

《CNBC》報導，黃仁勳認為美國對中國的半導體出口管制是一個「錯誤」，對美國企業造成的傷害比對中國更大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長期專注美中競爭的獨立技術與晶片分析師Ray Wang指出，儘管削減中國軍方獲取美國先進技術的能力以及維持美國在 AI 領域的領導地位的目標在紙面上似乎取得了一些成功，但管制漏洞以及中國現有的半導體庫存使這些目標變得複雜，他表示，中國和美國的AI能力差距正在縮小中。

DGA 集團中國合夥人兼高級副總裁 Paul Triolo指出，晶片管制的影響是「雙重的」，不但減少了美國公司進入中國市場的能力，並加速了國內產業追求更大創新的努力。

Paul Triolo補充，美國政府一方面切斷了美國領先公司進入中國這個巨大市場的可能，另一方面又創造了它們的競爭者。

黃仁勳表示，過去四年，NVIDIA在中國的 GPU 市場份額從 95% 降至 50%，輝達今年4月15日更直接披露限制H20晶片銷往中國讓公司營收減少55億美元。

報導指出，儘管華盛頓最全面的出口管控是在前美國總統拜登在白宮任期內通過的，但對華為和中國最大晶片製造商中芯國際的限制可以追溯到川普的第一個任期。


 

關鍵字： NVIDIA晶片管制中國市場美中競爭半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【第一級珠珠語測試！】猜猜 #李珠珢 說了什麼中文？

推薦閱讀

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

擁有173萬股民、規模高達4343億元的季配型台股ETF國泰永續高股息（00878）即將進行上半年換股公告，依慣例，換完持股後才會對外公告，但從發行公司國泰投信今（22）日最新出爐持股名單中可見端倪，其中新增萬海（2615）、中租-KY（5871）與可成（2474）3檔個股，也就是要從現有30檔中剔除另外3檔，可以陸續從之後公布持股見完整換股名單。

2025-05-22 18:06
中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光　公司：10家永豐金證據點有貨

中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光　公司：10家永豐金證據點有貨

中鋼（2002）股東會紀念品「輕巧保冷杯」今（22）日正式開放領取，吸引股民出門排隊領貨，不過卻有小股東抱怨「好多地方中午前就換完了」質疑公司備貨不足，中鋼強調，今年除了3大委託書通路以外，有特別增加10處永豐金證券領取場所兌領，建議股東多多利用。

2025-05-22 15:32
債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

2025-05-22 12:05
00878調整指數編制　緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

00878調整指數編制　緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息（00878））截至5月21日規模已逾4368億元，考量整體資產規模增長，調整數編制規定，跟進復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與群益台灣精選高息（00919）三檔人氣高股息ETF也新增「預擬資產管理規模」機制，此舉有利避免持股流動性風險，比較容易發展出長期追蹤的投資價值。

2025-05-22 16:53
中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺　驚覺遭割韭菜

在外資買盤推升下，今（22）日中信金（2891）股價開低走高，早盤中最高價上攻到43.3元，創下1998年4月以來、27年新高，惟終場尾盤突見近1.2萬賣單，股價翻黑，下跌0.1元或跌幅0.23%，以42.9元作收。

2025-05-22 14:05
主動式ETF新兵掛牌首日　00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

主動式ETF新兵掛牌首日　00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

群益台灣精選強棒主動式ETF（簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A），於今（22）日起以10.11元掛牌，這是日野村投信發行首檔主動式 ETF 後，第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場，受大盤下挫百餘點的拖累，開盤1小時爆逾22萬張成交量，股價呈現開低，跌幅0.4%，來到10.08元，暫守10元發行價。

2025-05-22 10:16
美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高　引爆市場擔憂

美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高　引爆市場擔憂

美國強勢經濟地位面臨極大挑戰。外媒指出，美國政府 20 年期國債的拍賣需求疲弱，導致國債價格跌至今年新低，收益率則顯著攀升至5.047%是2023年10月以來首度超過5%，華爾街憂慮殺盤噴出，引爆美國股、匯、債三殺局面。

2025-05-22 09:00
台幣驚險升至「30.001」　央行緊盯出口商拋匯

台幣驚險升至「30.001」　央行緊盯出口商拋匯

美債拋棄效應，新台幣兌美元今（22）日走升，下午盤才開10分鐘就驚見「30.001元」價位，由於逼近月底出口商拋匯高峰，市場傳出央行「道德勸說」，勸阻出口商降低賣美元力度，阻升台幣意味濃。

2025-05-22 16:22
日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

日美債連環爆　180億美元標售今晚登場受關注

全球債市進入恐慌壓力區，在美國20年期公債與日本20年國債標售利率皆衝破5%，牽動股匯市震盪，台北時間今（22）日晚上另有180億美元、10年期美債即將標售，牽動市場敏感神經。

2025-05-22 13:33
統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超推付費訂閱制　羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超（2912）今（22）日召開股東會，談到近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，訂閱人數已突破萬人，羅智先指出，羨慕某家零售業（指Costco）的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。

2025-05-22 12:25

讀者迴響

熱門新聞

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

台股違約交割僅1676元！今年還有3筆未達千元　營業員曝原因

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低　2檔人氣王長抱竟腰斬

台積電婉拒「這3國」建廠邀約：台灣最完美

快訊／Facebook涉及廣告資訊揭露不全　數發部開罰共百萬

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

即／威力彩6.7億開獎了　對中7碼翻轉人生

Wolfspeed傳破產！謝金河點名輝達有危機

黃仁勳「台南海鮮會館」包30桌犒賞員工　最愛菜色曝光

輝達總部落腳台北釋出近百職缺　人力銀行曝韌體工程師薪資達8萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366