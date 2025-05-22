黃仁勳不孤單！　兩專家警告美對中晶片管制鑄下大錯





▲輝達創辦人黃仁勳這波來台行程最後一晚，大啖私廚「三六食府」。（圖／記者黃國霖攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在台北國際電腦展接受全球媒體聯訪時表示「中國對NVIDIA非常重要，晶片管制是錯的。」外媒指出，黃仁勳的發言並不孤單，2名專家同樣對晶片管制禁令提出警告，認為這項政策將會鑄下大錯。

《CNBC》報導，黃仁勳認為美國對中國的半導體出口管制是一個「錯誤」，對美國企業造成的傷害比對中國更大。

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長期專注美中競爭的獨立技術與晶片分析師Ray Wang指出，儘管削減中國軍方獲取美國先進技術的能力以及維持美國在 AI 領域的領導地位的目標在紙面上似乎取得了一些成功，但管制漏洞以及中國現有的半導體庫存使這些目標變得複雜，他表示，中國和美國的AI能力差距正在縮小中。

DGA 集團中國合夥人兼高級副總裁 Paul Triolo指出，晶片管制的影響是「雙重的」，不但減少了美國公司進入中國市場的能力，並加速了國內產業追求更大創新的努力。

Paul Triolo補充，美國政府一方面切斷了美國領先公司進入中國這個巨大市場的可能，另一方面又創造了它們的競爭者。

黃仁勳表示，過去四年，NVIDIA在中國的 GPU 市場份額從 95% 降至 50%，輝達今年4月15日更直接披露限制H20晶片銷往中國讓公司營收減少55億美元。

報導指出，儘管華盛頓最全面的出口管控是在前美國總統拜登在白宮任期內通過的，但對華為和中國最大晶片製造商中芯國際的限制可以追溯到川普的第一個任期。



