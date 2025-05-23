台積電硬起來！致函美方談免稅：結果將影響亞利桑那設廠計畫

▲台積電美國亞利桑那州廠區建設情況。（圖／台積電提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國商務部近日針對半導體進口關稅政策徵求公眾意見，引發科技業界的強烈回應。台積電（TSMC）在書面陳述中表達擔憂，指出若對海外製造的晶片徵收關稅，可能導致客戶電子產品需求大幅下降，進一步影響其在美國亞利桑那州（Arizona）的1650億美元（約新台幣4.95兆元）投資計畫進度。

綜合外媒報導，台積電在回應中表示，「我們主要客戶的市場需求降低，可能進一步削弱台積電在美國本土的製造能力及服務需求。」並補充道，「需求減少可能對亞利桑那州廠房的建設與營運時間表造成不確定性，甚至影響台積電按時完成此項雄心勃勃計畫的財務能力。」

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作為全球最大的純晶圓代工廠，台積電的客戶包括蘋果、AMD、輝達及英特爾等科技巨頭。其位於亞利桑那州的晶片廠已開始為蘋果進行量產，預計供應超過190億顆晶片。然而，台積電坦言，該廠目前的產能仍不足以滿足全球需求，且生產訂單已排至2027年底。

台積電在信件中進一步指出，「提高終端消費產品成本的關稅，勢必降低這些產品及內含半導體的需求。」並呼籲美國政府「避免對非美國製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施」。

▲美國總統川普。（圖／路透）



除了台積電，戴爾（Dell）及惠普（HP）也表達類似立場。戴爾表示，美國晶片製造業目前「缺乏必要的基礎設施以大規模供應這些產品，滿足現有及日益增加的需求」。惠普則強調，若對進口晶片徵收關稅，將對其美國製造業務造成重大影響，並阻礙美國的研發及創新能力，進而損害國家安全及經濟成長。

另一方面，晶片製造商Intel的立場則相對複雜。該公司在回應中指出，應「保護美國製造的晶片晶圓及其衍生產品」，並呼籲對「基於美國技術及智慧財產的晶片」進行豁免。

此外，Intel還要求免除進口外國製造的晶片設備，如荷蘭ASML的相關技術，認為完全本地化供應鏈在經濟上不可行，且可能導致生產延遲。

此種更為細緻的策略，或有助於美國晶片製造商在重建國內產能的同時，繼續利用外國晶圓廠進行生產，並避免因額外稅負而增加成本。該方案也將支持他們在美國境內擴展或恢復製造業的努力，確保供應鏈穩定。