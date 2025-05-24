勞保局新訂勞退罰鍰裁罰基準　6月上路

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰，勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。

根據勞工退休金條例規定，若事業單位拒絕提供查對其所屬勞工名冊及相關資料、雇主未辦理申報提繳、停繳手續、置備名冊或保存文件，經勞保局令限期改善，屆期未改善，或是雇主未依規定在每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整、未依規定每月以書面通知勞工雇主提繳金額，依違規項目不同，有不同的罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部勞工保險局近日訂定「勞工退休金條例罰鍰應行注意事項」，明確這些違法事實的裁罰基準，6月1日正式上路。

勞保局勞工退休金組長楊佳惠接受媒體聯訪指出，勞工退休金條例過去沒有訂定相關裁罰基準，因為法規涉及執行單位相當多，後來因勞保、勞工職業災害保險等對於罰鍰都訂有裁罰基準，經參酌其他制度、執行經驗，近日也訂定罰鍰應行注意事項。

根據法規，若事業單位拒絕提供查對其所屬勞工名冊及相關資料，法定罰鍰為新台幣3萬元至30萬元；6月起，裁罰基準將更明確，會依事業單位當次違反行為當日起往前追溯，計算1年內違反同一規定受裁處罰鍰次數，若為首次被裁罰，罰鍰額度為3萬元，第2次為6萬元、第3次為12萬元、第4次為24萬元，第5次以上都開罰30萬元。

另外，若雇主未辦理申報提繳、停繳手續、置備名冊或保存文件，經勞保局要求限期改善，仍未改善者，也會從當次違反行為當天起往前追溯1年，若1年內首次違法開罰2萬元，並按月處罰至改正為止；第2次開罰4萬元，並按月處罰至改正為止；若是違法5次以上，開罰10萬元，一樣按月處罰至改正為止。

根據勞保局113年裁罰統計，雇主未申報提繳退休金案件共80件，未通知勞工提繳金額有8件，拒絕提供查對資料2件；另外，雇主未核實申報提繳工資有2025件。