台韓聯誼會專題演講、探索韓國地域經濟新潛力　台韓合作再升級

▲台韓聯誼會2025年專題演講會貴賓合影，左起IEAT黃文榮秘書長、慧緻國際林建儒總經理、元大證券韓國宋天豪常務、台韓聯誼會柯彥輝主委、經濟部國際貿易署戴婉蓉主任秘書、台韓聯誼會潘偉景副主委、KOTRA李領基館長)。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)「台韓經貿聯誼會」上周五(23)日舉辦「韓國經貿新視角：探索韓國地域經濟新潛力」專題講座，邀請元大證券韓國代表理事室宋天豪常務、會員企業慧緻國際林建儒總經理及VISA台灣商務解決方案蔡翰楀負責人擔任主講。

演講內容分別從韓國總體經濟、產業結構、美妝品牌代理與通路操作策略、數位支付等面向，深入剖析韓國市場動態與台韓合作新契機。

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台韓聯誼會柯彥輝主任委員在開場致詞時表示，本聯誼會自2004年成立以來，致力推動台韓民間交流與經貿合作。2024年台韓貿易總額突破520億美元，2025年前四月更較去年同期成長逾四成，顯示雙方合作動能持續升溫。今年講座聚焦韓國地方經濟潛力與產業轉型，希冀透過本次從產業發展、通路策略到數位金融等多元面向，掌握韓國市場新趨勢，為台韓經貿合作開創更多可能。

▲台韓經貿聯誼會柯彥輝主任委員(左)、經濟部國際貿署戴婉蓉主任秘書(右)致詞。（圖／IEAT提供）

經濟部國際貿易署戴婉蓉主任秘書在致詞時表示，韓國不僅是台灣在亞洲的重要貿易夥伴，更在全球供應鏈中與我國形成高度互補的夥伴關係，雙邊在半導體與記憶體等產業鏈上下游緊密合作。除經貿往來密切，台韓在文化、觀光與語言教育等民間交流層面也持續升溫，韓流推動台灣民眾對韓國文化與旅遊的高度興趣。

她進一步指出，面對國際政經變局，雙方皆積極推動產業支持政策，我國政府投入資源強化企業研發、拓展市場能力，並已正式生效台韓間的「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(ADTA)」，有效降低企業營運成本。未來期盼進一步推動投資保障及數位領域合作協議，深化雙邊經貿環境，創造台韓共贏機會。

本次活動共安排3場主題演講；首先由元大證券韓國總公司宋天豪常務進行分享，以宏觀視角解析韓國經濟的演進脈絡，從重工業崛起、財閥壯大、IMF改革一路談至近年的地方產業政策與中小企業扶植趨勢。

▲上二圖韓國特色商品展現場盛況；下圖專題演講座無虛席。（圖／IEAT提供）

他指出，韓國目前形成以半導體、造船、鋼鐵、汽車與通訊為主的五大產業帶，產業聚集高度集中於首都圈，呈現明顯的區域發展差異。此外，在金融面，他亦指出韓股本益比偏低，ETF與債券等商品交易活絡，具備中長期投資潛力，為外資關注焦點。

慧緻國際林建儒總經理則以自身多年代理實務經驗為基礎，深入剖析「韓國美妝品牌代理市場策略」，說明如何結合台灣實體通路與數位行銷資源，協助韓系品牌成功落地。

他指出，成功關鍵在於本地通路鏈結與數位行銷整合。透過Watsons、POYA、Cosmed等實體零售佈局，搭配MOMO、蝦皮、PChome等電商平台，打造全通路滲透(omni-channel presence)。並強調KOL導流、社群經營與跨品類促銷在強化品牌黏著度(customer stickiness)上的作用。以Dr. Melaxion品牌成功進駐屈臣氏為例，展現供應鏈到在地化營運的策略協同效益。

最後，Visa Taiwan蔡翰楀商務解決方案負責人會中分享在全球經濟不穩定下，企業對金流彈性與效率需求日增。Visa攜手KOTRA打造「GTPP國際貿易支付平台」，讓台灣進口商可透過BOSS企業卡快速支付韓國供應商貨款，以刷卡取代傳統轉帳，節省手續費並提升作業效能，助力中小企業強化國際連結力。

活動現場特設「韓國特色商品展」，由IEAT會員廠商─紹善醫療、慧緻國際業攜手KOTRA共同展出。KOTRA亦引薦10家具潛力的韓國品牌首次來台展出，商品涵蓋韓國話題食品、美妝保養與醫療保健品等多元類別。現場除展示外，亦提供多項新品試用品，吸引眾多與會者試用體驗、詢問熱度高。展區洽談氣氛熱絡，現場進行初步交流與合作意向討論，成功搭建雙邊實務合作的對接平台。