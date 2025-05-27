裕隆股東會今登場　董座嚴陳莉蓮：明年為三菱供車出口紐澳市場

▲裕隆董事長嚴陳莉蓮。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

汽車大廠裕隆（2201）今日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮也在致詞時表示，裕隆致力在新能源車事業，也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆汽車營收259億元，每股盈餘3.78元，即使面對產業環境的挑戰，裕隆仍然努力維持穩定的營運績效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嚴陳莉蓮指出，在汽車事業方面，裕隆致力於拓展新能源車事業，納智捷電動車以更完整的產品組合與充電便利性，持續為車主創造好的用車體驗；此外，裕隆也與策略夥伴合作爭取電動車外銷代工訂單，目標明年就可供車給日本三菱汽車出口到澳洲及紐西蘭市場。

嚴陳莉蓮也表示，在生活事業方面，去年也是新店裕隆城商場第一個完整營業年度，全年營收超過55億元，目前已成為新店的核心商圈，將持續為本公司挹注更多的獲利動能。

裕隆於致股東報告書中表示，去(113)年台灣小車市場銷售44.9萬輛，衰退3.7%，主要是前一年度各車廠為去化疫情期間的訂單，墊高基期所致。裕隆113年度NISSAN與LUXGEN兩大品牌總提車台數為29,122台，成長6.4%；個體營業收入259.10億元，營業淨利7.45億元，稅後淨利39.55億元，每股稅後盈餘3.78元。

展望未來，裕隆表示，公司將持續以開放平臺及共用化資源，深耕LUXGEN自主品牌與NISSAN代工品牌，並執行生產線設備升級，強化多元車型整合製造能力。至於地緣政治劇烈變動造成的生產在地化、短鏈供應的趨勢，除了落實國產車在地化價值比率，也會提高供應鏈韌性。

至於耕耘多年的儲能業務，裕隆表示將在既有的自主儲能產品開發驗證及量產基礎上，以通過國際級安規認證的高品質、高安全性，努力爭取儲能市場商機。在資產活化方面，裕隆將持續強化裕隆城的營運效能與顧客體驗，打造宜居的在地生活圈，並積極推動其他土地資源活化，發揮資產最大效益、促進地方繁榮發展。

最後，面對關稅議題所帶來的挑戰，裕隆表示將積極應對，堅守深耕多年的台灣市場，並整合在地供應鏈，實現產業升級與技術創新。