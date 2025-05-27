高股息ETF遇股災不抗跌？他曝市值型「最大優勢」：表現同時被拉抬

▲陳重銘建議，不要全部都持有高股息ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人偏好的投資方式、組合都不盡相同，不敗教主陳重銘發文表示，過去碰到股災，多會覺得高股息ETF比較穩定，但4月股災，「卻發現高股息不怎麼抗跌，反而是市值型的表現更佳」。因此，他便點出兩者的最大差異，並建議「不要都持有高股息型的，除非你資產破億，股利領好幾百萬花不完」。

陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文表示，以前總會覺得，碰到股災時，高股息ETF的表現會比較穩定，且有高股息護身，投資人也比較有保障，但是4月的股災，高股息卻不太抗跌，反而市值型的表現叫好，這是為什麼呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘指出，高股息和市值型的最大差別在於「台積電」，大部分的高股息都有台積電。他分析，目前台積電已占大盤36.41%，且有持續增加的跡象，因此遇到股災時，政府要護盤，首選一定是台積電，「這樣拉抬才最有效果」。

陳重銘表示，台積電4月9日以785元作收，，隨著關稅議題淡化、國安基金進場，台積電也漲到9字頭，並拉抬市值型ETF的表現，反而是沒有台積電的高股息ETF，下跌的時候跟著跌，拉台積電時又沒有它們的分，「因此股災時表現輸給市值型，也就順理成章了！隨著台積電越來越壯大，這個現象可能會越來越明顯，高股息在股災時沒那麼亮眼了」。

因此陳重銘也建議，投資人不要全部都持有高股息ETF，「除非你資產破億，股利領好幾百萬花不完」，如果僅持有高股息ETF，不妨買些台積電，「特別是股災的時候，上漲時才會有感覺」。