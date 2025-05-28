ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達落腳T17、T18還有多關卡　背後操盤手是他

輝達總部土地涉政治層面問題，是否順利落成，仍須看北市府協調功力。（翻攝蔣萬安臉書）

▲輝達總部土地涉政治層面問題，是否順利落成，仍須看北市府協調功力。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳喊出海外第一個總部將落腳台灣，但為何選上北士科？本刊調查，早在去年第三季，擁有北士科T17、T18地上權的新光人壽就已和輝達搭上線，「是由新壽副董事長洪士琪領軍，由新壽不動產功能委員會執行祕書、副總陳芝貴主談操盤，目前初步了解，輝達希望興建低建蔽率的總部。」新壽內部透露。

知情人士指出，目前新壽內部規劃，北士科T17、T18土地將依照輝達對總部設計要求，規劃採先建、再租的Tailor-made（量身訂做）方案推動，「由於台新金合併新光金案7月底將正式啟動，老三（台新金董座吳東亮）傾向當二房東，持續收租。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於目前北士科T17、T18仍有法律爭議，北市府該如何幫黃仁勳解套？扮演關鍵角色的台北市副市長李四川指出，若輝達與新壽簽訂合約，由新壽蓋完並取得使照，輝達再承租，就沒必要變更新壽與市府合約，只是興建過程中，會涉及都市計畫變更以及建造執照變更設計，這部分須由新壽提出，市府再依規定審理。

李四川進一步解釋，由於T17、T18中間留有道路，街廓整合後才能達到輝達需求的3公頃，所以新壽得向市府申請，同時因土地面積變大，權利金也須重談。至於新壽傾向當二房東規劃，李四川表示，市議會不希望新光人壽當二房東。

對此，新壽內部坦言，是否能當二房東，牽涉政治層面問題，屆時得看市府協調。新光人壽也透露，「北市府於5月23日傍晚來函請公司說明北士科T17及T18基地開發進度，公司已立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，已依期限於5月26日函覆北市府。」

業界坦言，黃仁勳期待許久的新海外總部能否順利落腳北士科，仍考驗台北市長蔣萬安的智慧。


更多鏡週刊報導
封面故事／輝達海外總部落腳北士科　北市北區地產行情看俏
輝達帶旺北士科／全球AI龍頭落腳士林　台北北區未來20年大翻轉
輝達帶旺北士科1／台積宅效應士林再現？　專家：房市走向還得看他決策

關鍵字： 鏡週刊輝達

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

推薦閱讀

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

2025-05-28 09:21
快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以21539.15點開出，指數大漲202.61點，漲幅0.95％。隨後指數漲勢擴大，上漲逾292.64點，站上21600點。

2025-05-28 09:04
搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

在疫情間曾經加入美國線的上海中聯航運(CUL)，昨(27)日傳出掌握跨太平洋航線突然出現的超高運價，將在6月7日新開越太平洋西海岸TP1航線。貨櫃船運諮詢公司Linerlytica估計，目前美國線出現的新航線與加班船，估計讓運力自兩周前的單周37.7萬箱(20呎櫃)加高到56萬箱，增幅高達50%，目前累計有十多家貨櫃船公司增派船舶進入美國線。

2025-05-28 01:14
國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

國巨股東會新「嬌點」　董座陳泰銘女兒陳少喬新任董事

被動元件大廠國巨（2327）今（27）日股東會通過每股配發股息新台幣20元，國巨股東會也通過增選董事2席案，其中董事長陳泰銘雙胞胎女兒之一陳少喬，以士亨興業法人代表身分獲選董事，成為新「嬌點」。

2025-05-27 20:23
外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

外資今（27）日反手賣超台股逾百億元，不過引市場注意是買超最大標的仍是元大台灣50反一（00632R），且高達逾9.2萬張，00632R連續9個交易日獲外資敲進，累計買超張數更已來到22.5萬張，此時在新台幣升值當下，驚見中央銀行在4年前（2020年）曾經發文質疑外資大買反一用意，竟有雷同之處。

2025-05-27 18:36
統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

統一奔騰基金長線績效帶勁！　法人：00981A同一經理人報酬可期

美國總統川普鬆口同意延後歐盟50%關稅至7/9，關稅不確定性因素暫歇，但在新台幣續升、台股面臨解套賣壓調節、端午連假前觀望氣氛下，台股今(27)日下跌200點，收在21336.54點。由於台股自低點反彈已超過4500點，正接近22000密集套牢區，短線震盪再現。投資專家表示，AI長線多頭趨勢不變，逢拉回可擇優布局績優的台股基金或主動式ETF，參與長期成長行情。

2025-05-27 18:31
大英船東互保協會來台辦研討會　剖析何種情況偏航無法獲得理賠

大英船東互保協會來台辦研討會　剖析何種情況偏航無法獲得理賠

大英船東互保協會(UK P&I Club)昨(26)日在JR東日本飯店舉辦研討會，由四位資深或地區理賠董事專程來台，為會員剖析偏航在地理上與契約上的法律意涵，可能喪失保險理賠情況；中國法律對於船員理賠的相關條款；歐盟全新航運減碳法規等。

2025-05-27 18:30
碳費+越南水泥傾銷　張安平喊話「速推台版CBAM」

碳費+越南水泥傾銷　張安平喊話「速推台版CBAM」

台灣水泥業遭受碳費與進口高碳水泥傾銷雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平說，不理解政府為何對越南水泥反傾銷案的處理不斷往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升，「必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本」。

2025-05-27 17:16
旅天下射3箭拓營運　整體機位增幅年增2成

旅天下射3箭拓營運　整體機位增幅年增2成

旅天下（6961）今（27）日召開股東會，董事長李嘉寅表示，針對今年營運方針有3大方向，包括拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合，期望藉此升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。

2025-05-27 16:41
4月景氣燈號減2分　國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

4月景氣燈號減2分　國發會：關稅牽制下半年全球經貿表現

國發會今（27）日公布4月景氣概況，4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。其中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；惟受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分。另領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

2025-05-27 16:29

讀者迴響

熱門新聞

即／川普點頭1事　美股上漲400

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

科技業：輝達會缺台灣這一點政府補助嗎　恐引起排擠效應

大樂透連6槓「下期飆1.9億」

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

台股強彈後爆507萬違約交割　今年單日第四高

搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

蔡明忠：贊成核三列備載電力

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【霸氣搶帳單】粉絲吃飯巧遇李多慧！她掏卡請客羨煞一票人

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366