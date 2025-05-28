輝達落腳T17、T18還有多關卡　背後操盤手是他

▲輝達總部土地涉政治層面問題，是否順利落成，仍須看北市府協調功力。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

輝達執行長黃仁勳喊出海外第一個總部將落腳台灣，但為何選上北士科？本刊調查，早在去年第三季，擁有北士科T17、T18地上權的新光人壽就已和輝達搭上線，「是由新壽副董事長洪士琪領軍，由新壽不動產功能委員會執行祕書、副總陳芝貴主談操盤，目前初步了解，輝達希望興建低建蔽率的總部。」新壽內部透露。

知情人士指出，目前新壽內部規劃，北士科T17、T18土地將依照輝達對總部設計要求，規劃採先建、再租的Tailor-made（量身訂做）方案推動，「由於台新金合併新光金案7月底將正式啟動，老三（台新金董座吳東亮）傾向當二房東，持續收租。」

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由於目前北士科T17、T18仍有法律爭議，北市府該如何幫黃仁勳解套？扮演關鍵角色的台北市副市長李四川指出，若輝達與新壽簽訂合約，由新壽蓋完並取得使照，輝達再承租，就沒必要變更新壽與市府合約，只是興建過程中，會涉及都市計畫變更以及建造執照變更設計，這部分須由新壽提出，市府再依規定審理。

李四川進一步解釋，由於T17、T18中間留有道路，街廓整合後才能達到輝達需求的3公頃，所以新壽得向市府申請，同時因土地面積變大，權利金也須重談。至於新壽傾向當二房東規劃，李四川表示，市議會不希望新光人壽當二房東。

對此，新壽內部坦言，是否能當二房東，牽涉政治層面問題，屆時得看市府協調。新光人壽也透露，「北市府於5月23日傍晚來函請公司說明北士科T17及T18基地開發進度，公司已立即著手整理相關資料，並經法務及法令遵循單位審閱後，已依期限於5月26日函覆北市府。」

業界坦言，黃仁勳期待許久的新海外總部能否順利落腳北士科，仍考驗台北市長蔣萬安的智慧。



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