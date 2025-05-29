Coinbase躋身標普！00909持股最高、00924最受追捧

財經中心／綜合報導

美國最大加密貨幣交易所Coinbase正式納入標普500指數，國內5檔美股ETF也跟著沾光！其中，國泰數位支付服務（00909）持有Coinbase權重最高，達5%，其餘約0.1%。觀察績效，則以國泰數位支付服務（00909）與復華S&P500成長（00924）表現最亮眼，去年報酬率均逾40%。

今年以來，加密市場熱度飆升，比特幣一度衝破11萬美元大關，持續創下新高，全球投資熱潮再起。同時，Coinbase 已於5月19日正式入列標普500指數，成為首家入列的純加密貨幣公司，象徵加密產業正式邁向主流金融市場。消息一出，Coinbase股價短短一週飆漲逾25%，反映市場看好其未來成長潛力。

盤點台灣上市美股ETF，共五檔含有Coinbase「加密基因」，其中以國泰數位支付服務（00909）持股最高，約5%；其餘四檔約0.1%左右。績效表現方面，則以國泰數位支付服務（00909）和復華S&P500成長（00924）最為突出，2024年全年報酬率雙雙突破40%，亦是5月以來維持正報酬的兩檔。

尤其00924目前股價僅約23元，是五檔中最親民的一檔，特別適合小資族分批布局、跟上加密投資潮流；同時它也是今年成長最多的美股ETF，規模與受益人數分別激增66.6億元與32,981人。