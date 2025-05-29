川普關稅+輝達報喜！台積電漲19元至986　台股大漲247點站上21600

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

雖然美股4大指數全面下跌，但因輝達財報喜訊與美國法院封殺川普關稅，台股今（29日）以21531.29點開出，指數大漲173.57點，漲幅0.81％，隨後大漲逾240點站上21600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲19元來到986元，漲幅1.96％；鴻海（2317）上漲2.5元至154.5元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）上漲4元來到273元；長榮（2603）下跌1.5元至247.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌244.95點或0.58％，收在42098.7點；標準普爾500指數下跌32.99點或0.56％，收5888.55點；那斯達克指數下跌98.22點或0.51％，收在19100.94點；費城半導體指數下跌26.67點或0.55％，收4834.42點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42098.7 ▼244.95 ▼0.58% S&P500 5888.55 ▼32.99 ▼0.56% NASDAQ 19100.94 ▼98.22 ▼0.51% 費城半導體指數 4834.42 ▼26.67 ▼0.55%

資料來源：證交所