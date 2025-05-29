川普關稅+輝達報喜！台積電漲19元至986　台股大漲247點站上21600

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
雖然美股4大指數全面下跌，但因輝達財報喜訊與美國法院封殺川普關稅，台股今（29日）以21531.29點開出，指數大漲173.57點，漲幅0.81％，隨後大漲逾240點站上21600點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲19元來到986元，漲幅1.96％；鴻海（2317）上漲2.5元至154.5元；聯發科（2454）上漲5元至1285元；廣達（2382）上漲4元來到273元；長榮（2603）下跌1.5元至247.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌244.95點或0.58％，收在42098.7點；標準普爾500指數下跌32.99點或0.56％，收5888.55點；那斯達克指數下跌98.22點或0.51％，收在19100.94點；費城半導體指數下跌26.67點或0.55％，收4834.42點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42098.7
|▼244.95
|▼0.58%
|S&P500
|5888.55
|▼32.99
|▼0.56%
|NASDAQ
|19100.94
|▼98.22
|▼0.51%
|費城半導體指數
|4834.42
|▼26.67
|▼0.55%
資料來源：證交所
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