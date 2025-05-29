德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

▲德翔海運強化亞太布局。（圖／德翔海運提供）

記者張佩芬／台北報導

德翔海運(2510.HK)6月下旬將正式啟動全新 JTX 航線(Japan-South China-Thailand Express)，新增日本至泰國的直航連結，同時涵蓋日本關東與關西港口，提供每週定期航班服務，進一步擴大亞太區域佈局與串聯深度。

德翔海運將部署一艘可裝載2500箱(20呎櫃)貨櫃船「德勝台中」輪投入JTX航線進行聯營合作，港口掛靠順序為：東京－橫濱－名古屋－大阪－神戶－蛇口－南沙－林查班－香港－蛇口－東京，航程約28天。搭配現有 JTK、JTK2、JTK3 與 JHTN 等既有日本服務，增加日本與華南間的航班頻率，大幅提升港口覆蓋範圍與艙位調配彈性，展現德翔海運持續深化日本、華南與東南亞服務網絡的承諾。

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德翔海運表示，隨著客戶對於區域航線彈性與時效的要求提升，公司將持續拓展航線組合與合作模式，強化東北亞、華南與東協間的高密度、高穩定性服務，提升整體亞太區運輸價值鏈的競爭力。

▲德翔海運全新JTX航線啟航，串聯日本、華南與泰國港口。（圖／德翔海運提供）

美西市場即刻火熱 運力即時增派應變

在美中關稅調整暫緩90天期間，北美市場需求明顯回升，特別是美西航線於5月起出現大量急單與補貨潮。德翔海運即時調整運力策略，增加AWC2美西航線艙位供應，支援客戶掌握市場節奏，展現快速應變與靈活調度的營運韌性。





▲德翔海運深化與綠色碼頭合作，推動永續供應鏈與低碳靠港行動。（圖／德翔海運提供）

強化供應鏈減碳協作 德翔海運深化低碳靠港合作

面對國際航運減碳壓力升溫，德翔海運近年積極提升與亞太地區綠色碼頭的合作比例，強化供應鏈永續協作機制。根據 Hutchison Port Holdings Trust《2024年年報》資料，與其長期合作的香港國際貨櫃碼頭(HIT)與鹽田國際集裝箱碼頭(YICT)已分別建置太陽能光電系統與大規模岸電設施，協助降低船舶靠港期間的碳排放與能源使用強度。

其中，HIT 太陽能系統年發電量達96萬度，並自2021年起碳排放強度已下降26%；YICT 則於2024年提供岸電服務逾2,495萬度，並支援甲醇、液氫等替代燃料船舶作業。

德翔海運表示，未來將持續優先靠泊具備再生能源與減碳技術的合作碼頭，提升靠港作業減碳成效，並逐步擴大綠色靠港行動的實質影響力，為亞太海運供應鏈注入更具韌性與永續價值。

年度校園徵才熱烈展開 百位青年學子角逐培訓機會

為持續培育航運業界的優秀人才，德翔海運於五月初正式啟動2025年度校園徵才計畫，共吸引近百位來自全台各大專院校的學生參與初試筆試，展現高度熱忱與實力。目前正依序進行第一階段面試，進一步遴選具潛力的新世代航運人才。

德翔海運校園徵才計畫採取嚴謹的多階段甄選流程，包括筆試、兩階段面試、部門輪調培訓與成果發表會。入選者將於錄取後接受系統性的部門輪調實務訓練，親身參與實際作業流程，累積職場經驗，並藉由成果發表展現所學，最終依表現與部門需求進行正式單位分發。

德翔海運表示，人才是企業永續發展的基石，公司持續深耕校園、投資人才，期望透過扎實的培訓機制，引領年輕學子了解產業脈動、發掘自我潛能，成為未來國際航運舞台上的生力軍。未來德翔海運也將持續強化與各大專院校的連結，擴大招募規模與培育深度，為產業注入源源不絕的新能量，與青年攜手啟航，共創卓越航程。