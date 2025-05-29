關稅匯率夾擊集團「帳面損失千萬」　統一羅智先：盡量不漲價

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

關稅與匯率變動影響整體經濟，統一（1216）董事長羅智先坦言，確實感受到消費者對未來的不確定性提升，整體市場信心明顯下降，消費者只能多準備一些糧草，並持續調整自身體質，「現在晚上都難以入眠，要關心另一邊（指美國）的新聞，醒來才發現國際局勢早已出現變化，像是匯率問題，什麼事都沒做，錢就蒸發了，真的不好受。」

羅智先表示，日前新台幣快速升值，集團旗下企業正好購入大量原物料，導致短時間內帳面損失數千萬元；目前市場仍充斥大量資金，導致價格與實際需求脫鉤，預測難度高，只能步步為營，相關產品售價仍會以市場供需為主，會盡量不調漲。

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在海外併購方面，羅智先透露，先前併購韓國熊津食品後，統一在當地的知名度大增，很多業者希望合作，未來不排除出現更多策略性火花，但併購也要看緣分，標的若太小對集團幫助有限，太大又難以整合，理想目標為年營收2-3億美元的中型企業。

至於家樂福是否考慮更名，羅智先說，品牌仍需向法國方授權使用，但確實有在評估更名可能，畢竟這是一個要用一輩子的名字，若能免除高額授權金支出，對長期經營也有助益。

此外，電商及物流布局，羅智先指出，兩家電商的物流系統已開始整合，未來會依據產品出海口設計供應鏈，實體與電商的物流架構不同，雖然人力可共享，但要如何做好整合，是一項龐大的挑戰。