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對等關稅恐需最高法院判決　6/1美線運價漲定了、後續隨增班船下修

▲貨櫃船公司六月中美線西線每大箱運價想漲到8千美元，多數攬貨公司認為很難。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

▲美西線6月1日每大箱漲到6千美元估計是漲定了。（圖／取自洛杉磯港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

綜合外電報導，美國聯邦上訴法院本月29日暫時擱置了關稅無效的判決，但該案原告須在6月5日前提出回應，6月9日前遞交答覆，川普政府最快將於本周五(30日)直接請求最高法院介入。不論關稅怎麼變，貨櫃船公司6月1日美西線運價每大箱(40呎櫃)調升至6000美元，美東調升至7000美元已經底定，但運價會隨著加班船、復航船與新增航線而下修。

大型海運承攬業者指出，稍早非聯盟船曾報出美西線每大箱5千美元運價，但這兩天已經調升到5700美元，與聯盟船的6000-6100美元差距明顯縮小，估計6月第一周運價漲定了，第二周就有可能開始下修。但有外籍船公司分析，6月增加的多數是運力較小的加班船，7月原美國線大型貨櫃船才會回籠，因此運價下修應該不會太快。

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多數貨櫃船公司將6月15日美西線運價訂在8000美元，馬士基與赫伯羅德兩家雙子星聯盟成員，網上報價1萬美元，但攬貨公司都估計隨著美國線日益增多的船班，運價會開始下修，香港大型攬貨公司高階估計大約會在5000-5500美元之間，仍是一般成本價1700美元的2.9到3.2倍之間。不過也有一家超大型攬貨公司認為6月中漲得上去，在馬士基報1萬美元之後，其他多家報價從8千提高到9千美元，實收運價有待觀察。

美國時間周四(29日)，華盛頓特區地區法官孔特雷拉斯Rudolph Contreras）裁定，川普無法依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）聲稱擁有單方面徵稅的權力。同一天，美國國際貿易法院也做出相似裁決，進一步限制川普關稅政策的推行。

美國聯邦上訴法院周四則是快速批准川普政府的請求，暫時中止下級法院推翻川普大部分關稅措施的裁定。川普政府稍早提交給法庭文件中表示，若聯邦上訴法院未能迅速暫停該裁決，將向最高法院尋求「緊急救濟」。

關鍵字： 對等關稅最高法院61美線漲定了增班船下修

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