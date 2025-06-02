小摩戴蒙示警美國「債務裂痕」　財長貝森特急回：永不違約

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

美國聯邦債務上限提高限期逼近，摩根大通（ JPMorgan，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）示警債券市場的裂痕「即將發生」，不過美國財政部長貝森特（ Scott Bessent）隨後向外發言表示，美國永遠不會違約。

貝森特在接受《CBS》電視節目《Face the Nation》專訪指出，「這（指債券違約）永遠不會發生」Bessent 在接受 CBS《Face the Nation》節目採訪時表示，該節目於當地時間1日播出。

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貝森特強調：「我們已經在警戒線上，但我們永遠不會撞牆。」 他認為共和黨國會領導人已將提高債務上限與川普總統的稅收和支出法案掛鉤，這可能使避免違約取決於對該法案的複雜談判。美國參議院本周將重新召開會議，討論該法案。

《彭博社》指出Bessent 拒絕具體說明「X 日期」(X Date)，即財政部耗盡現金和特殊會計措施的時間點，這些措施使其能夠在債務上限內運作並按時履行聯邦義務。 上個月，Bessent 告訴立法者，如果債務上限未能在八月之前提高或暫停，美國可能會在八月耗盡其借款權限。

華爾街分析師和私人預測人士認為，最後期限可能落在八月底到十月中旬之間。

貝森特對戴蒙發言也做出回應，他說：「我認識 Jamie 很久了，並且在他的整個職業生涯中，他一直做出這樣的預測」、「幸運的是，這些預測都沒有成真。」



貝森特指出，將逐步降低赤字，這是一個漫長的過程，因此目標是在未來四年內逐步降低。

