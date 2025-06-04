31萬股民注意！00937B每股配0.077元　年化分配率逾6%

▲00937B此次配息0.077元，年化分配率逾6%。（圖／pixabay）

記者巫彩蓮／台北報導

全球規模最大的ESG債券ETF，擁有31.54萬受益人、同時也是台灣投等債ETF人氣王的群益ESG投等債20+（00937B）公告第17次配息資訊，根據群益投信官網最新配息公告顯示，預估每股配發金額為0.077元，若以今（4）日平盤價13.93元來估算，預估年化配息率約6.63%，本次00937B除息日為6月17日，想參與00937B本次領息的投資人，最晚需在6月16日買進，收益分配發放日則訂於7月11日。

財富管理專家表示，據CMONEY統計，在5月受益人數相較4月增加的債券ETF中，以投等債ETF為多，顯示投資人在市場動盪時刻中，較青睞發債企業體質穩健、信用品質較佳的的投等債ETF，以最新受益人數來看，當中仍以00937B受益人數持續保持在30萬人以上人氣最旺。

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仔細探究其高人氣的原因可發現，00937B兼具資產品質與收益優勢，成分券精選票面利率大於4.5%的長天期ESG BBB級公司債，同時設定單一產業10%上限來分散風險、降低波動。此外，00937B是台灣第一檔月配息債券ETF，自2024年2月首度配息至今，已連續17個月配息，因此獲得不少注重穩健投資、追求穩定現金流的投資人青睞。

專家指出，雖然關稅政策衝擊市場，所幸影響市場情緒最為劇烈的時刻已過，且各國協商談判進行之下，經濟衰退疑慮也因此降低，倘若通膨壓力能有所控制，預期聯準會今年仍有降息機會，惟過程中政經消息的變化仍可能牽動市場投資情緒，不過投等債因債信品質佳，也提供相對穩定的收益，尤其目前全球投等債殖利率高於過去十年平均，故長期而言仍看好體質優良之企業發行的投資等級債，訴求穩健配置與目標建立收益來源的投資人可多加考慮。

