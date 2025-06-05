消費發票中百萬　財部查到1理由不給獎

▲ 財政部財政園區。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
財政部今（5）日公告今年3-4月統一發票百萬雲端獎開出近30張，不過電商平台酷澎（coupang）開出的中獎發票被財政部查出不符給獎資格，當場取消。
▲統一發票雲端獎，酷澎平台消費中獎發票遭取消。（圖／翻攝財政部官網）
財政部指出，酷澎公司登記地點在台北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2，開出的發票本來在雲端發票百萬中獎清冊裡面，不過經查買受人為國外營業人，不是一般民眾消費，因此不予給獎。
▲3-4月統一發票雲端發票百萬獎清冊。（圖／翻攝財政部官網）
國稅局指出，目前共有11種情況取得發票不能領獎：
1、消費金額為0元
2、消費金額為負數
3; 破損不全或填載模糊不清、無法辨認者。但經開立發票之營利事業證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，不在此限。
4、載明之買受人經塗改者。
5、已註明作廢者。
6、依各法律規定營業稅稅率為零者。
7、依規定按日彙開者。
8、漏開短開統一發票經查獲後補開者。
9、買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者。
10、逾規定領獎期限未經領取獎金者。
11、適用外籍旅客購買特定貨物申請退還營業稅實施辦法規定申請退稅者。
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