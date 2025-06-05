快訊／3-4月統一發票2筆各花8元都爽中千萬 15名幸運兒一表看

財政部今（5）日公告，3-4月千萬元特別獎號碼「64557267」誕生15名幸運兒，共有2筆最低消費8元爽中千萬元，其中一人透過外送平台叫外賣中獎，另一人則是在全聯買報紙中獎。

消費發票中百萬 財部查到1理由不給獎

財政部今（5）日公告今年3-4月統一發票百萬雲端獎開出近30張，不過電商平台酷澎（coupang）開出的中獎發票被財政部查出不符給獎資格，當場取消。

快訊／只花3元外送費 統一發票爽中200萬

財政部今（5）日公告3-4月期統一發票200萬元特獎「64808075」19張中獎清冊，賦稅署署長宋秀玲豐出，有民眾透過外送平台叫外賣，只花3元就抱走200萬元大獎，是19張200萬元發票中消費額最低的。

獨／新光金前十股東竄出「大谷翔平紀念球買主」 優式資本回應了

新光金（2888）與台新金（2887）「新新併」進入倒數計時階段，但新光金最新上傳年報揭露前十大股東洗牌，才以「大谷翔平50轟50盜紀念球」破億元價格得標一戰成名的優式資本以逾58.4萬張持股橫空竄出成為第2大股東，僅次於新光三越的3.33%持股。優式資本今（5）日向《ETtoday新聞雲》透露純財務投資，不涉新光金經營權。

亨泰光嫁德國蔡司！漲停鎖死一張爆賺2.5萬 5萬人排隊搶買

台灣第一大硬式隱形眼鏡製造商亨泰光學（6747）宣布即將併入德國蔡司集團旗下，蔡司收購價200元，溢價率超過2成以上，即使亨泰光今（5）日開盤亮燈衝漲停價175元，每張仍可賺逾2.5萬元，開盤2小時委買張數仍逾5.28萬張未能消化。

護國神山股東會帶財！ 一表看懂5檔高含「積」量半導體ETF股價表現

台積電（2330）再次扮演全村的希望，6/3股東會上，釋出未來十年AI發展將供不應求好消息，根據CMoney統計，台積電6/3股東會後，台股再度上演拉積盤表現，以6/3、6/4連續兩日收盤累積報酬來看，國內5檔半導體ETF股價表現，新光臺灣半導體30 ETF(00904)累積上漲3.11%最高，其次是富邦台灣半導體(00892)，兩天也上揚2.84%，至於其他3檔半導體ETF兩天來股價也跟漲，法人分析，台積電股東會後，化解股東及投資人疑慮，半導體行情吃下定心丸。

Google執行長駁「AI工作恐懼」 PWC：員工生產力與薪資倍增

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）接受外媒採訪，強調公司在2026年仍將繼續擴展工程團隊，強調人類人才仍然是關鍵。 與此同時，PWC發布《2025全球AI職缺動態調查報告》指AI帶動員工生產力成長3倍， 具有高階AI技能的員工，其薪資在2024年平均成長56%，是前一年的兩倍。

樂觀看待台股下半年 多頭總司令張錫：AI、晶片是剛需

國泰投信今（5）日舉行「國泰投信2025下半年投資展望暨ETF佈局新趨記者會」，迎接局勢多變的下半年，有台股多頭總司令稱號董事長張錫看好台股基本面，對下半年表現有信心，也認為關稅爭議影響已逐漸淡化，台灣AI優勢明確，投資應看長不看短。

快訊／3-4月統一發票15名千萬富翁出爐 有人花25元幸運中獎

今年3-4月期統一發票大獎清冊即將出爐，財政部初步統計，千萬元特別獎號碼「64557267」確定誕生15名幸運兒，200萬元特獎「64808075」更有19張中獎。其中千萬元特別獎項包括4大超商、全聯等零售量販通路共開出7張，有人只花25元買運動飲料就幸運中獎。

意法半導體宣布3年裁員5000人 股價應聲上漲11%

晶片製造商意法半導體（STM）週三宣布，預計未來三年將裁員 5000 人，其中包括今年早些時候宣布的2800名裁員，消息曝光後，義法半導體股價上漲逾 11%。