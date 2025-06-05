大宇資下半年目標推3款遊戲　餐飲事業表現亮眼成小金雞

▲大宇資董事長凃俊光。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

大宇資（6111）今（5）日舉行股東會，董事長凃俊光也表示，上半年推出的自製遊戲《無盡夢迴》雖然未達預期，但下半年將積極發力，預計分別於8月、9月與10月推出三款代理新作，其中一款為知名動漫IP授權遊戲，也有望帶動整體遊戲業績回升。

在多角化布局方面，大宇資去年收購日本筑前屋母公司後，今年預估可貢獻逾6億元營收，佔整體比重約一成。未來餐飲收入認列將持續擴大，成為集團穩定成長動能。

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另外，大宇資繼併購筑前屋後，上月再宣布投資日本聯誼相席屋居酒屋集團，該集團2023至2024年營收約為25至28億日圓，預計第三季底開始併入營收，並有望引進台灣市場。

凃俊光預估，今年公司餐飲事業整體預估營收將突破6億元，占比約10%；明年將同步於日本與台灣擴展據點，其中筑前屋本月開設第2家分店，肉的長谷川則已增設6家門市。

轉投資事業部分，目前旗下合正（5381）今年首季獲利創下新高，達8,700萬元，全年預估可達2億元，優於去年表現。受樹林廠遷往觀音新廠影響，5至6月產能略為調整，營收短期下滑，但預期7至8月將逐步回補，全年下半年營收將優於上半年，獲利表現持穩向上。

凃俊光指出，合正已完成首批產品交付美國客戶，UL認證預計本月完成，有望陸續取得訂單。待觀音新廠全面投產，明年整體產能可望提升4至5成，海外市場認列也將自9月起逐步展開。惟新廠目前尚未取得台電正式認證，暫以供應海外客戶及製作線圈等副產品為主。