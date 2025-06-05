快訊／川習通電話「美股高開」　台積電ADR漲1.22%

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美股本週開盤表現亮眼，三大指數皆呈現上揚。道瓊工業指數上漲58點，標普500指數漲幅達0.27%，而納斯達克指數則上漲0.3%。

此外，美國4月貿易逆差降至616億美元 創今年最低紀錄；另外，美國至5月31日當周初請失業金人數達到24.7萬人，高於市場預期的23.5萬人，也刷新去年10月以來的新高。

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中國官媒新華社5日傍晚發出快訊，證實中國國家主席習近平與美國總統川普通了電話，雙方就多項經濟議題交換意見。此次通話被視為兩國在貿易與外交關係緊張局勢下的重要溝通，但具體內容尚未公開。

美國商務部最新數據顯示，4月份商品與服務貿易逆差縮減55.5%，降至616億美元，刷新2023年最低紀錄。分析指出，這一驟降主要因進口量顯著減少，反映部分企業在高額關稅生效前囤積商品的現象已告一段落，此結果也完全扭轉了第一季度逆差急劇擴大的趨勢。

6月5日美股開盤表現概況如下：

道瓊工業指數上漲71.60點或0.17%，報42499.34點；

標普500指數上漲16.82點或0.28%，報5987.63點；

納斯達克綜合指數上漲63.56點或0.33%，報19524.05點。

科技股方面，台積電ADR股價上漲2.47美元，漲幅達1.22%，成為開盤焦點之一。英偉達（NVDA）、谷歌（GOOGL）等科技巨頭亦呈現小幅上揚，分別漲0.54%與0.98%。相較之下，特斯拉（TSLA）則表現不佳，下跌3.12%。