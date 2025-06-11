達人揭「台積電加碼」秘訣　5檔攻守兼備私房股

▲投資達人陳喬泓推薦5檔防禦類股，對抗川普不確定政策。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

美國總統川普關稅不確定政策影響全球股市，股民該如何自保？投資達人陳喬泓指出，下半年應選股不選市，除了看好防禦兼具成長型個股，另外，AI概念股仍深具實力，他不藏私分享5檔私房好股，及加碼台積電秘訣。

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全球股市受到美國總統川普關稅貿易戰、匯率波動影響震盪不已，現階段來看，市場似乎止穩，但展望下半年，投資人普遍仍感憂心不安。陳喬泓指出，台股下半年應在4月低點17306與24000點間震盪，除非有大利空出現、低點才會被突破。他透露目前配置，包括10%現金、50%防禦持股、40%進攻類股。

陳喬泓強調，防禦類股不只要抗跌，還要兼具成長才值得留意，他列出3點篩選標準：公司經營長期穩定、不受台幣升值及關稅影響、現金股息殖利率4%，5%以上更好。以此標準，他篩選出5檔下半年既具防禦又有成長力道的個股。

其中，崇友是目前國內前三大電梯廠之一，國內市占率在22%至25%間，公司布局多在中國及東南亞，營運長期穩定成長，從2018年的EPS（每股純益）3元，來到2024年成長至9.8元便可看出；至於股利部分，2008年每股發放0.5元，但2024年已來到4.5元；。

在進攻類股方面，陳喬泓仍看好AI發展，目前他手上持有的40%進攻類股都與AI相關，台積電即高達2成，「台積電樹大招風，市場上所有事情都跟它有關，股價難免大幅震盪，但不需要買來做價差，長抱2年以上必有收穫。」

至於他看好的另外4檔防禦型類股，及加碼台積電秘訣，精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/Wcf7HoOYhgQ

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