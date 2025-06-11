快訊／台積電漲25元至1070　台股大漲逾200點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（11日）以22376.37點開出，指數大漲134.23點，漲幅0.6％。隨後在台積電（2330）營收告捷下漲勢擴大至1070元的行情帶動下，指數漲逾200點突破22400點整數關卡，站上年線。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1065元，漲幅1.91％，隨後漲勢擴大至1070元；鴻海（2317）上漲1元至156.5元；聯發科（2454）上漲5元至1340元；廣達（2382）上漲0.5元來到284元；長榮（2603）上漲0.5元至237元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲105.11點或0.25％，收在42866.87點；標準普爾500指數上漲32.93點或0.55％，收6038.81點；那斯達克指數上漲123.75點或0.63％，收在19714.99點；費城半導體指數上漲105.84點或2.06％，收5242.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42866.87 ▲105.11 ▲0.25% S&P500 6038.81 ▲32.93 ▲0.55% NASDAQ 19714.99 ▲123.75 ▲0.63% 費城半導體指數 5242.5 ▲105.84 ▲2.06%

資料來源：證交所