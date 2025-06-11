5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2%　凱基金挫逾半根

▲匯損所累，凱基金5月轉為虧損，今日股價跌幅逾6%。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

5月新台幣升值7%，5大壽險型金控獲利承壓，今（11）日股價全墨，跌幅都在1%以上，其中凱基金（2883）盤中跌逾半根殺最大，5月自結小賺的國泰金（2882）股價也挫逾2%。



凱基金5月自結稅後虧損為73.63億元，虧損主因凱基人壽單月虧損79.97億元所致，累計前5月稅後獲利縮小到18.61億元，每股稅後盈餘（EPS）0.11元，今（11）日股價重逾6%，最低來到15.85元，富邦金（2881）跌幅逾3%，國泰金跌幅逾2%。

壽險業可運用資金共37兆資金，約有22～23兆在海外，扣掉美元保單無需避險，其餘沒有避險則有6兆，這6兆資產承受到新台幣升值匯損壓力，5月新台幣升值2.088元，升值幅度6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。

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新台幣急速升值，富邦金、凱基金及新光金（2888）三家壽險型金控都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和將近1600億元，年減率4成左右，受到5月虧損利空消息拖累，凱基金跌幅逾6%，富邦金開低走低，跌幅逾3%，最低來到84.5元，國泰金5月勉力維持小賺，股價難逃跌勢，跌幅逾2%，最低來到64.1元。新光金、中信金（2891）則雙雙出現逾1%以上的跌幅。

