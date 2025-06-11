0050「188元→40多元」一堆人想搶便宜！她用披薩講解：不代表吃多

▲0050要進行分割作業。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

0050（元大台灣50）規模突破6500億，擠進上市公司市值前十名。粉專「艾蜜莉-自由之路」就發文表示，0050是第一個擠進前十名的ETF，這周會參加「親民改造班」，要進行「1拆4」分割作業，等於入門門檻大幅降低，價格會變得很親民。

臉書粉專「艾蜜莉-自由之路」發文表示，0050規模正式突破6300億（根據台灣證券交易所資料，截稿前已逾6500億），不僅擠進台股市值前10大，也是第一個擠進前十名的ETF。

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接著粉專指出，0050要去「親民改造班」，10日是「1拆4」分割作業前的最後交易日，要跟一張快要19萬元的高價0050說再見，從11日至17日止，0050會暫停交易，等到18日才恢復交易，1張變成4張，「股價從快188元直接變成40.x元左右，等於一張不到5萬，單張購入門檻大幅降低，價格親民了很多」。

不過粉專也提醒，分割只是讓股價變低，並不是變得便宜，且持股人的總市值也不會改變，也就是說，帳戶內的總資產不會變多，也不會變少「簡單來說，披薩切得更多片，但不代表能吃更多的份量」。她也補充，很多人以為分割後，就是回去40多元的甜甜價，想要趁便宜大買一波，「但其實只是數學換算而已喔」。

本文經粉專「艾蜜莉-自由之路」授權引用