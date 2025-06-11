快訊／台股收盤大漲227.96點　台積電漲20元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲227.96點，以22470.1點作收，漲幅1.02％，成交量3951.68億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲134.23點開出，指數開高走高，盤中最高達22470.1點，最低22294.6點，終場收在22470.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1065元，漲幅1.91％；鴻海（2317）上漲0.5元至156元；聯發科（2454）下跌20元至1315元；廣達（2382）下跌0.5元來到283元；長榮（2603）上漲5元至241.5元。
今天漲幅前5名個股為錩泰（1541）上漲2.8元，漲幅10％；景碩（3189）上漲8.3元，漲幅9.98％；鑽石投資（6901）上漲2.1元，漲幅9.95％；富世達（6805）上漲69元，漲幅9.94％；億泰（1616）上漲2.9元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌7.8元，跌幅9.92％；愛派司（6918）下跌12元，跌幅8.89％；中福（1435）下跌2.85元，跌幅8.2％；永崴投控（3712）下跌4.2元，跌幅8.14％；拓凱（4536）下跌16元，跌幅7.86％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錩泰（1541）
|30.8
|▲2.8
|▲10.0％
|景碩（3189）
|91.5
|▲8.3
|▲9.98％
|鑽石投資（6901）
|23.2
|▲2.1
|▲9.95％
|富世達（6805）
|763.0
|▲69.0
|▲9.94％
|億泰（1616）
|32.15
|▲2.9
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|70.8
|▼7.8
|▼9.92％
|愛派司（6918）
|123.0
|▼12.0
|▼8.89％
|中福（1435）
|31.9
|▼2.85
|▼8.2％
|永崴投控（3712）
|47.4
|▼4.2
|▼8.14％
|拓凱（4536）
|187.5
|▼16.0
|▼7.86％
資料來源：證交所
讀者迴響