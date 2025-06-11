快訊／台股收盤大漲227.96點　台積電漲20元至1065

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（11日）開高走高，加權指數終場大漲227.96點，以22470.1點作收，漲幅1.02％，成交量3951.68億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲134.23點開出，指數開高走高，盤中最高達22470.1點，最低22294.6點，終場收在22470.1點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲20元來到1065元，漲幅1.91％；鴻海（2317）上漲0.5元至156元；聯發科（2454）下跌20元至1315元；廣達（2382）下跌0.5元來到283元；長榮（2603）上漲5元至241.5元。

今天漲幅前5名個股為錩泰（1541）上漲2.8元，漲幅10％；景碩（3189）上漲8.3元，漲幅9.98％；鑽石投資（6901）上漲2.1元，漲幅9.95％；富世達（6805）上漲69元，漲幅9.94％；億泰（1616）上漲2.9元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌7.8元，跌幅9.92％；愛派司（6918）下跌12元，跌幅8.89％；中福（1435）下跌2.85元，跌幅8.2％；永崴投控（3712）下跌4.2元，跌幅8.14％；拓凱（4536）下跌16元，跌幅7.86％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 錩泰（1541） 30.8 ▲2.8 ▲10.0％ 景碩（3189） 91.5 ▲8.3 ▲9.98％ 鑽石投資（6901） 23.2 ▲2.1 ▲9.95％ 富世達（6805） 763.0 ▲69.0 ▲9.94％ 億泰（1616） 32.15 ▲2.9 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 銘旺科（2429） 70.8 ▼7.8 ▼9.92％ 愛派司（6918） 123.0 ▼12.0 ▼8.89％ 中福（1435） 31.9 ▼2.85 ▼8.2％ 永崴投控（3712） 47.4 ▼4.2 ▼8.14％ 拓凱（4536） 187.5 ▼16.0 ▼7.86％

資料來源：證交所