南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金 喊「IPO沒有時間表」

南山人壽今（11）日召開股東會，董事長尹崇堯針對小股東提問一一回覆，外傳可能與玉山金或是永豐金合併傳言，他表示，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，但是「我們沒有做任何併購的談判」。

最便宜市值型ETF！00663L今恢復交易 分割後首日漲幅逾12%

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）完成「1拆7」分割，於今（11）日以證交所公布之參考價24.3元恢復交易，根據公告資料昨（10）日基金淨值為26.98元，這代表未來一張僅需約2萬多元即可進行交易，成為最便宜的台股市值型ETF，受到大盤上漲激勵，到10點半左右，00663L上漲2.92元或漲幅12.02%，股價暫報27.22元。

新日興擁摺疊iPhone大單 外資喊目標價300元

亞系外資出具新日興（3376）最新報告中表示，隨著 Apple 摺疊產品路線圖能見度明朗，加上公司具備淨現金結構與約 4% 殖利率保護股價下檔，認為新日興股價將有所表現，首次將新日興納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看300元。

捷星亞洲7／31關門 星宇航急漲逾6%

受到捷星航空亞洲將在7月底關門消息影響，航空股今（11）日早盤股價也出現明顯波動，星宇航（2646）盤中突漲逾6%，華航（2610）、長榮航（2618）雙漲逾1%，不過同屬廉航的虎航（6757）跌0.79%。

金管會關敵意併購大門？ 蔡明忠：公開收購不等於敵意

針對金管會昨天預告法規修正重點，遭外界解讀為金金併關上敵意併購大門，富邦集團董事長蔡明忠今天表示，金管會最重視維持市場秩序，只要有理由說服金管會，「我想公開收購不等於敵意併購」。

5金控匯損臉綠！國泰金賺錢照跌2% 凱基金挫逾半根

5月新台幣升值7%，5大壽險型金控獲利承壓，今（11）日股價全墨，跌幅都在1%以上，其中凱基金（2883）盤中跌逾半根殺最大，5月自結小賺的國泰金（2882）股價也挫逾2%。

一表看14家金控5月獲利表現！ 前5月獲利總和1600億年減近4成

國內14家上市金控5月獲利全數出爐，受到新台幣升值7%，壽險海外投資部位匯損承壓，壽險型3家金控富邦金（2881）、凱基金（2883）及新光金（2888）都出現虧損，單月分別虧損57.9億元、73.63億元，以及148.34億元，14家前5月獲利總和1554億元，年減率41%，玉山金（2884）唯一前5月獲利呈現正成長的金控。

台積電明除息4.5元市值蒸發1166億元 指數減少36.47點

證交所公告明（12）日共計有力山（1515）、寶齡富錦（1760）、正新（2105）、台積電（2330）、新至陞（3679）、臻鼎-KY（4958）、晶碩（6491）、中傑-KY（6965）、昶昕（8438）、富邦媒（8454）等10檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1,166億元，占發行量加權股價指數約36.47點。前述10檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約42.24點。

4月實質薪資43727元 主計總處：年增率1.16%超越通膨

主計總處今天公布最新工業及服務業薪資統計，剔除物價因素後，4月實質經常性薪資平均數為新台幣4萬3727元，年增1.16%，創近5年同期最大增幅，連續13個月薪資成長速度超越通膨；今年前4月實質經常性薪資年增0.9%，幅度為4年同期最高。

壽險苦吞匯損 4金控成外資賣超大苦主

美中貿易進展順利，昨（10）日美股四大指數齊揚，帶動今（11）日台股開高走高，終場上漲227.96點或漲幅1.02%，以22470.1點作收，突破22300點年線，外資連2買，買超79.29億元，惟壽險金控匯損沉重，外資賣超前10名金控就佔了4檔，分別國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、凱基金（2883）。