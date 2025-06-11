壽險苦吞匯損　4金控成外資賣超大苦主

▲國泰金今日遭到外資調節9.9萬張，居賣超第一名。（圖／國泰金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
美中貿易進展順利，昨（10）日美股四大指數齊揚，帶動今（11）日台股開高走高，終場上漲227.96點或漲幅1.02%，以22470.1點作收，突破22300點年線，外資連2買，買超79.29億元，惟壽險金控匯損沉重，外資賣超前10名金控就佔了4檔，分別國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、凱基金（2883）。
5月新台幣升值7%，富邦金、凱基金以及新光金（2888）三家壽險型金控都出現虧損，14家金控5月稅後虧損68.5億元，國泰金旗下國壽透過拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置多管齊下，5月順利轉盈，金控5月稅後淨利52.4億元。
國泰金5月挺過匯損，依然維持獲利，但是難敵外資賣壓，今日外資賣超9.9萬多張，高居外資賣超第1名個股，富邦金、中信金、凱基金分居外資賣超第2、3、5名，賣超張數為5.1萬張、3萬張，以及2.3萬張之多。
外資賣超第4、6～10名分別陽明（2609）2萬5139張、南亞科（2408）1萬2148、大同（2371）1萬張、銘旺科（2429）5820張、正新（2105）5544張、群光（2385）5392張。
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