低波動受青睞　00713規模破1500億

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波（00713），長期低波動特性受到投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，00713規模於6/11突破1,500億；今年以來至6/6當周投資人數增幅18%，來到42萬人，累計淨申購金額358.7億元。

法人分析，00713本季配息1.1元，換算年化配息率約8.5%，優於台股大盤的2.69%，再加上長年「低波動因子」展抗波動優勢，今年以來台股震盪下，00713截至6/11含息總報酬率為0.41%，在規模前5大高股息中排行第二，第一名則元大高股息ETF（0056）的1.08%。

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00713為目前規模前5大高股息ETF中，唯一具備低波動選股，根據晨星(MorningStar)統計，00713至2025年4月底的近三年報酬風險比（在承擔一樣風險下可取得的報酬，為台灣大型股票型基金第一，且自2022年起，各年度結算均保持第一。

元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊表示，00713的低波動來自指數選股盡可能降低成分股齊跌的可能性，且會針對本益比高低進行調整，過去領先市場換股實績包括2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，跟上AI概念股上漲行情，後續並於2023年、2024年逐步獲利了結；2024年12月增持大型金融股，調整主要成分股涵蓋電信、食品、金融產業，面對4月台股修正，保持有低波動選股特色。

法人也提醒，高股息ETF配息率不等於報酬率，高配息不一定是高報酬，而是要從含息總報酬進行評估，更能反映期間投資成果。

