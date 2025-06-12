ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電UTokyo Lab啟用　與東京大學合推先進半導體研究及人才培育

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

東京大學與台積電（2330）今日宣布啟用TSMC-UTokyo Lab(台積電 -東京大學實驗室)，致力於共同推動先進半導體研究、教育、以及人才培育。作為台積電首間與海外大學合作的聯合實驗室，此實驗室將充分利用兩家在各自領域領先全球的豐富知識、 經驗與創造力。此項合作旨在推動半導體先進技術的研究與開發，尋求創新解決方案並培育半導體人才，共同實現並推進下一代永續半導體技術的願景，並為社會作出貢獻。

自 2019 年以來，東京大學與台積電展開組織性先進半導體研究合作，促成 21 個研究項目並取得豐碩的研究成果。台積電與東京大學在產學合作的基礎上，進一步擴展至半導體教育及下一代人才培育領域。2023 年，東京大學在其工學部及工學研究所的課程中，引入專為先進製程設計教育所打造的「TSMC N16(FinFET)ADFP 」，這是在日本的大學中首次採用此類技術的課程。為了更系統化及策略性地合作，東京大學與台積電於今年 4 月簽署了「產學合作策略協議」，旨在推動研究、教育及人才發展。除了設立「台積電-東京大學實驗室」，也在東京大學內啟動了社會合作計畫，依據協議中設定的具體措施開展相關活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此實驗室座落於東京大學本鄉校區的淺野區，由東京大學的教職員工管理，並由東京大學和台積電的主管所指導，以作為產學合作的核心平台。此實驗室將推動未來實際應用的半導體技術研究，涵蓋材料、元件、製程、計量學、封裝及電路設計等領域。研究成果及進展不僅將應用於台積電的研發及晶片製造，並將定期在東京大學舉行的技術研討會上分享。該 技術研討會自 2019 年開始舉辦，提供了一個平台讓東京大學的教職員及學生與台積電的研發人員進行交流。此外，該實驗室也將就其他台積電徵求之研究計畫提案、企業實習機會等活動探索更多的協作機會。

東京大學校長藤井輝夫表示:「在一個人類被挑戰和快速變化圍繞的時代，未來難以預測， 大學不僅應當精進其在多元領域所擁有的知識，還應與學術界以外的各界合作，共同致力於解決全球性挑戰，並培育塑造未來的人才。透過與台積電的合作，我們旨在追求將我們的研究成果廣泛應用於社會，並積極應對人類共同面臨的歷史性挑戰。」

台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑表示:「台積電-東京大學實驗室建立在我們 2019 年以來的成功合作基礎之上，進展到現在造就了雙方密切的合作關係。台積公司與東京大學在各自領域中皆為全球領導者，我們希望這間實驗室能成為推動廣泛且長期合作的樞紐中心，拓展半導體領域的知識疆界，並培育未來世代的人才。」

透過此合作，東京大學不僅將深化研究，更將為先進半導體設計教育及實踐研究提供最全面的基礎設施，培育將引領全球半導體領域的人才。台積電及其日本設計中心、日本 3DIC 研發中心及 JASM 特殊製程晶圓廠都將利用此實驗室進一步促進下一世代人才的發展。東京大學與台積電將共同致力於將實驗室打造成日本半導體研究的核心，加速培育本地人才， 推進永續的下一世代半導體技術之創造與發展，以期為社會帶來積極影響。

關鍵字： 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

推薦閱讀

台幣升值近3角！盤中觸「29.625」　挑戰5月初劇升最高價

台幣升值近3角！盤中觸「29.625」　挑戰5月初劇升最高價

美元急殺，亞幣勁揚，新台幣兌美元今（12）日盤中猛升2.95角，接近3角，近中午12點暫報29.625元，挑戰5月5日盤中高點29.59元。

2025-06-12 11:59
低波動受青睞　00713規模破1500億

低波動受青睞　00713規模破1500億

擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波（00713），長期低波動特性受到投資人青睞，挾帶著除息買盤湧入，00713規模於6/11突破1,500億；今年以來至6/6當周投資人數增幅18%，來到42萬人，累計淨申購金額358.7億元。

2025-06-12 11:52
Google TPU專案延遲　聯發科2026年營收預估遭下修

Google TPU專案延遲　聯發科2026年營收預估遭下修

亞系外資釋出最新報告指出，因Google內部核心設計進度落後，IC設計大廠聯發科（2454）的Google TPU專案恐延遲1至2個月，設計定案可能推遲至今年9月至10月間推出。受此影響，亞系外資調降聯發科2026年資料中心ASIC的營收預估，由原先的24億美元下修至16億美元，但仍重申中立的「持有」評等，目標價下看1250元。

2025-06-12 12:04
台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

晶圓代工龍頭台積電(2330）今（12）日除息4.5元，首日參考價1060.5元，原本市場預期應該會再度上演秒填息，不過台積電今日開盤卻陷入貼息，最低來到1045元，下跌15元或1.45%，外界期待的第19次秒填息也落空，這也是自改季配以來第6次盤中見到貼息。

2025-06-12 09:45
北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

銀行調整分行策略愈來愈積極，繼合庫銀、星展銀去年關閉10間分行之後，台北富邦銀行公告8月間公告10家分行暫停營業，業務全數移轉鄰近分行，雖然北富銀整併日盛銀至今、2年來調整分行據點上看20家，但8月策動10家分行暫停營業，寫下該行史上最大規模異動。北富銀強調，未來仍會持續平衡中南部據點，預計南部分行比重拉至3成，同時179家分行營業執照全數保留，不會有繳回減少的現象。

2025-06-12 00:03
台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

美股11日收盤收黑，台股今（12）日開低走低，指數跌逾210點，跌破22300點，今日除息的台積電（2330）開低盤，下跌15元至1045元，呈現貼息窘境。

2025-06-12 09:05
今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

今年前5個月造船訂單減58%　台船主檔塢位已排到2030年免擔憂

根據克拉克森統計，今年前五個月全球造船業新船訂單大幅下滑，年減58%，主要原因是監管的不確定性和地緣政治緊張所致，其中汽車專用船與散裝船分別年減88%與81%最為明顯。我國台船(2208)目前主檔塢位已經排到2030年，兩艘海鯤號後續艦也已簽下，不用擔心這一波衰退。

2025-06-12 07:00
快訊／美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

快訊／美西線運價降破4000美元　有非聯盟船做3100、聯盟船做3400

昨(11)日美國西南岸航線最低每大箱(40呎櫃)還有4100美元的運價，昨晚有非聯盟發出通知，今日開始直接降1000美元，收3100美元，馬上有一家亞洲籍聯盟船降到3400美元，外籍大型攬貨公司估計，4000美元門檻守不住了，估計多數船公司運價會降至3500-3600美元。

2025-06-12 14:19
上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

「上有長輩、下有子女」的三明治族是台灣最常見的家庭樣貌，根據知名人力銀行調查顯示，此類家庭結構在臺灣的比例逾八成，由於此人生階段正值家庭責任的高峰期，如何兼顧家庭保障與資產增值，是一大課題。元大人壽建議可透過新推出的「元元豐收」系列投資型保險商品，運用保障、投資兼具的雙重功能，提高自己的保障，並可隨時加碼投入，增加投資部位，以獲取潛在的增值機會，為子女預備未來的教育費用，或為自己的退休金做好準備。

2025-06-12 14:12
新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

新台幣升值放緩有利南亞下半年營運　鎖定電子等3大產業發展重心

南亞（1303）於（12）日召開股東會，董事長吳嘉昭指出，美中科技競爭加劇、關稅壁壘，加上地緣政治緊張情勢等因素，經濟發展充滿變數，大陸石化產能不斷擴張，同業競價加劇，碳費徵收等，加上近期台幣急速升值的影響，第二季經營仍然辛苦，新台幣升值趨緩後，下半年會變得更好，面對外在環境的變局，鎖定電子及半導體創新應用材料、低碳與綠色產品，以及健康應用醫材等三大產業發展為行動方針。

2025-06-12 13:52

讀者迴響

熱門新聞

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

股票變壁紙！41年連接器廠下櫃日提前至7／21　3.77萬人血本無歸

台積電第19次秒填息沒了！　第6度季配見到貼息

捷星亞洲7／31關門　星宇航急漲逾6%

快訊／Alphaliner報告：市值逾百億貨櫃船公司增至6家　萬海最新入列

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

季配息ETF殘酷對決！5檔距高光期縮逾8成　1檔獨撐

政府今發4萬　月底前還有17筆

大陸珠寶商改搶「這一物」…價格狂飆30%

萬海船隻延燒過久傳出可能沉沒　資深船長指有時沉沒比漂浮更好

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366