橘焱胡同啟動多品牌引擎　旗下「開丼」將進軍美國市場

▲橘焱胡同集團董事長吳念忠（左）和總經理楊哲瑋（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

橘焱胡同集團（2761）今（12）日宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」三大事業群組，並推進將「海外發展」列為第四大核心策略，總經理楊哲瑋今日也透露，旗下品牌「開丼」將進駐美國洛杉磯，因為它連鎖完成度最高，目前也最適合美國市場。

展望 2025 年下半年，橘焱胡同集團將聚焦品牌創新、系統規模化與國際展店三大支柱，進一步擴大市場版圖，驅動集團邁向下一階段成長動能，搶占全球餐飲市場新機會。



楊哲瑋表示，下一場競爭，將不只是門店數與口味，而是品牌系統力的全面對決。橘焱胡同集團啟動四軸成長戰略，透過多品牌模組化操作，強化各品牌的風格定位與聯動能力。橘焱胡同的中期目標是完成海外據點的初步部署，進一步打造可規模擴張的餐飲成長系統。



深耕台灣燒肉市場超過二十載的「胡同燒肉」，現今依據不同的市場客群與消費情境，旗下四大燒肉群品牌「星胡同」、「胡同」、「胡同裏」與全新「胡同燒肉酒場」，將以全新升級與市場再定位，提供嶄新且多元的餐飲選擇。



「STAR HUTONG 星胡同」將升級為集團創新「All-Star旗艦據點」，以旗艦級場域優勢與高度識別的品牌風格，成為集團未來品牌跨界合作、料理研發與體驗升級的領航品牌。首波合作攜手90年歷史的米其林餐盤推薦鰻魚老店「四代目菊川」，重磅推出全新「名古屋航線料理」，結合和牛與鰻魚的頂級食藝，提供兼具文化底蘊與感官驚喜的跨界饗宴。未來「STAR HUTONG 星胡同」將有更多跨品牌、跨領域的合作陸續登場，持續引爆市場話題。



橘焱胡同集團也將推出全新定位的「胡同燒肉酒場」，以親民的價格，主打暢快盡興的燒肉用餐體驗，吸引年輕族群與大眾市場，最快將於第三季正式亮相。



橘焱胡同集團的核心品牌，「胡同燒肉」將持續以高品質的燒肉體驗，以匠心獨具的料理技藝，滿足追求經典與品質的消費族群。「胡同裏」則精準鎖定家庭客群與團體聚餐市場，主打家庭與聚會型態餐飲需求，導入包廂、圓桌、兒童與寵物友善等多元空間，打造靈活、舒適且兼顧隱私的用餐體驗，搶攻家庭與聚會消費市場。



在台灣中價位快餐與連鎖餐飲市場持續白熱化的競爭中，消費者對「快速又有文化感的餐飲選擇」需求持續升溫。橘焱胡同集團憑藉靈敏且精準的市場嗅覺，將展現其強勁的快速複製模型的實力，加速拓展市場版圖，佈局國內外餐飲戰線。年初剛取得代理權的「胡椒廚房」，到年底預計將會有7家分店。自去年底登台後即迅速掀起話題的「BHC韓式炸雞」開出佳績，下半年將加速進軍中部地區積極展店。「四代目菊川」亦是今年展店重點品牌，預計最快於第四季進駐台北、台中國際指標性一線百貨與商場。「開丼」下半年持續加速國內展店腳步，同時力拚今年第三季開出首間海外門市，寫下國際化新篇章。



橘焱胡同旗下的「天婦羅杉村」與「台北鳥喜」，則為集團職人品牌的高端代表。此外，集團近期最新投資的品牌，由中澤佑太師傅主理並榮獲2024年米其林指南肯定的「鮨中澤」，主打「江戶前板前壽司 × 日本直送食材 × 酒肴文化體驗」，也將成為未來備受關注的新品牌，為集團的餐飲版圖描繪出新的風貌。



在全球餐飲品牌角逐國際市場的浪潮中，美國始終被視為台灣品牌拓展海外、驗證市場實力的關鍵戰場。橘焱胡同除了旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點將進駐美國洛杉磯，未來海外布局也將著眼於高消費華人聚集區、日式餐飲接受度高的美西市場，選擇文化習慣契合度高的消費圈層，作為進一步進軍其他國際據點的依據，累積品牌全球化經營的實戰能力。