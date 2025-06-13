快訊／台股收盤大跌214.87點　台積電跌15元至1030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌214.87點，以22072.95點作收，跌幅0.96％，成交量3653.29億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌72.32點開出，指數開低走低，盤中最高達22228.01點，最低21984.36點，終場收在22072.95點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1030元，跌幅1.44％；鴻海（2317）下跌1元至156.5元；聯發科（2454）下跌35元至1250元；廣達（2382）上漲1元來到287.5元；長榮（2603）上漲1元至239元。
今天漲幅前5名個股為意騰-KY（7749）上漲305元，漲幅92.42％；大量（3167）上漲11元，漲幅9.24％；中福（1435）上漲2.85元，漲幅8.7％；貿聯-KY（3665）上漲60元，漲幅8.67％；智伸科（4551）上漲6元，漲幅6.57％。
跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅9.72％；大眾控（3701）下跌2.6元，跌幅7.56％；上品（4770）下跌17元，跌幅6.76％；再生-KY（1337）下跌0.38元，跌幅6.64％；兆聯實業（6944）下跌31元，跌幅6.54％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|意騰-KY（7749）
|635.0
|▲305.0
|▲92.42％
|大量（3167）
|130.0
|▲11.0
|▲9.24％
|中福（1435）
|35.6
|▲2.85
|▲8.7％
|貿聯-KY（3665）
|752.0
|▲60.0
|▲8.67％
|智伸科（4551）
|97.3
|▲6.0
|▲6.57％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|錼創科技-KY創（6854）
|130.0
|▼14.0
|▼9.72％
|大眾控（3701）
|31.8
|▼2.6
|▼7.56％
|上品（4770）
|234.5
|▼17.0
|▼6.76％
|再生-KY（1337）
|5.34
|▼0.38
|▼6.64％
|兆聯實業（6944）
|443.0
|▼31.0
|▼6.54％
資料來源：證交所
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