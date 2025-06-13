快訊／台股收盤大跌214.87點　台積電跌15元至1030

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌214.87點，以22072.95點作收，跌幅0.96％，成交量3653.29億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以下跌72.32點開出，指數開低走低，盤中最高達22228.01點，最低21984.36點，終場收在22072.95點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1030元，跌幅1.44％；鴻海（2317）下跌1元至156.5元；聯發科（2454）下跌35元至1250元；廣達（2382）上漲1元來到287.5元；長榮（2603）上漲1元至239元。

今天漲幅前5名個股為意騰-KY（7749）上漲305元，漲幅92.42％；大量（3167）上漲11元，漲幅9.24％；中福（1435）上漲2.85元，漲幅8.7％；貿聯-KY（3665）上漲60元，漲幅8.67％；智伸科（4551）上漲6元，漲幅6.57％。

跌幅前5名個股則為錼創科技-KY創（6854）下跌14元，跌幅9.72％；大眾控（3701）下跌2.6元，跌幅7.56％；上品（4770）下跌17元，跌幅6.76％；再生-KY（1337）下跌0.38元，跌幅6.64％；兆聯實業（6944）下跌31元，跌幅6.54％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 意騰-KY（7749） 635.0 ▲305.0 ▲92.42％ 大量（3167） 130.0 ▲11.0 ▲9.24％ 中福（1435） 35.6 ▲2.85 ▲8.7％ 貿聯-KY（3665） 752.0 ▲60.0 ▲8.67％ 智伸科（4551） 97.3 ▲6.0 ▲6.57％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 錼創科技-KY創（6854） 130.0 ▼14.0 ▼9.72％ 大眾控（3701） 31.8 ▼2.6 ▼7.56％ 上品（4770） 234.5 ▼17.0 ▼6.76％ 再生-KY（1337） 5.34 ▼0.38 ▼6.64％ 兆聯實業（6944） 443.0 ▼31.0 ▼6.54％

資料來源：證交所