路透：台灣列華為、中芯入出口管制名單　與塔利班同級

▲經濟部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

晶片戰愈演愈烈，外媒《路透社》報導，台灣政府已將中國的華為 和中芯國際(Semiconductor Manufacturing International Corp, SMIC) 列入其出口管制名單，該名單還包括其他被禁止的組織，例如塔利班和基地組織。不過對於此項消息，經濟部並未證實。

被列入經濟部貿易管理的戰略高科技商品實體名單意味著台灣企業在向這些公司出口任何產品之前需要獲得政府批准。

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中芯、華為被列入經濟部貿易管理網站更新版本的名單中，該版本於14日晚間發布。由於周六、周日非辦公時間內，這些公司及經濟部均未立即回應置評請求。

外電報導指出，台灣是台積電 ( 2330) 的所在地。台積電是全球最大的晶片代工廠，也是 AI 明星公司輝達（NVIDIA) 的主要晶片供應商。華為和中芯國際都在努力追趕晶片技術競賽，而台灣政府已對台灣企業無論是在國內製造還是向中國企業供應產品，設立了嚴格的晶片出口管制。

華為作為中國 AI 野心的核心，已被列入美國商務部的貿易管制名單。該名單基本上禁止其接收美國商品和技術，以及由美國技術製造的外國商品，例如台積電製造的晶片。