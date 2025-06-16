00919除息前受益人、規模雙創高　擠進4000億俱樂部

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF規模第4大的群益台灣精選高息（00919）明（17）日除息，由於配息維持0.72元高檔未縮水，統計至今（16）日傍晚，00919受益人來到127萬人，規模已達4007.7億元，為目前市面上第3檔待在「4000億俱樂部」的ETF。

00919今日以每股22.49元作收，以每股配息0.72元估，除息參考價為21.77元。由於第9次換股剩海悅、寶雅少數持股待出清，成分股由原30檔擴編至40檔，市場預期在成分股增加多元配置、分散波動風險的設計下抗震、穩定填息的效果可期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場法人表示，00919在2022年10月20日以發行價15元上市，至今日收盤價22.49元，其中經過9次年化配息率逾10%的配息，目前成立以來含息累積報酬86.64%，規模也從成立時的35億至今突破4千億，規模來到4007.7億，高人氣的主要原因在於00919的穩定持續又透明的高配息政策奏效。

台股重量級ETF規模衝破4000億元所需時間愈來愈短，首檔台股ETF元大台灣50（0050）於2003年6月30日成立，掛牌規模426.8億元，花了7648天才發展至4000億元以上的規模，而0050目前規模已超過6000億元，獨坐6000億俱樂部；而元大高股息（0056）在2007年12月26日以規模32.5億元掛牌，花了6265天才達到4000億元的規模。

至於「國民ETF」國泰永續高股息（00878）在2020年7月20日掛牌，當時初掛牌規模75.3億元，只花1670天就達陣；00919在2022年10月20日以35.1億元的規模掛牌，花971天達成4000億元的成績。