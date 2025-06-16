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益航出售大洋百貨股票3.52萬張　處分損失6.01億元

▲益航今年一月新交的船。（圖／益航提供）

▲益航在陸續處分大洋股票後，是否重新回到航運類股業界關注。（圖／益航提供）

記者張佩芬／台北報導

益航(2601)今(16)日傍晚公告出售子公司First Steamship S.A.持有的大洋-KY(5907)3.52萬張股票予特定人Trinity Gold Limited，每單位價格新台幣6.8元，總交易金額2.39億餘元，處分損失6.01億餘元。另預計於公開市場上交易2萬張，每單位價格及交易總金額尚未確定。

益航在4月24日下午曾召開記者會，宣布將處分其轉投資子公司大洋-KY部分股權。當時發言人林燕玲說明，此次處分對象為其子公司First Steamship S.A.(FSA)及Ahead Capital Limited(ACL)所持有的大洋-KY部分股權。

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大洋-KY為英屬維京群島註冊的Grand Ocean Retail Group Limited，主要在中國大陸經營百貨零售業務，而大洋百貨自疫情開始出現虧損，疫後仍無法明顯改善。益航指出，董事會將授權進行經營調整，避免外界對公司經營產生實質善意損害疑慮。

到目前為止，益航累積持大洋19,552張股票，金額約4.67億元，持股比例:10%；子公司First Steamship S.A.持有56,360張股票 ，金額約新台幣13.46億元，持股比例28.82%

另一家子公司Ahead Capital Ltd.持有3500張，金額約8356.8萬元，持股比例1.79%。

關鍵字： 益航出售大洋股票損失6.01億元

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