00983A掛牌首日股價有撐　力守10元發行價





▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣首檔海外主動式ETF—「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）於今（18日）以10元掛牌，股價最高來到10.05元，其鎖定球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題。

中國信託投信表示，美國總統川普雖提出對等關稅政策，引發全球股市震盪，但他支持創新，也期待聯準會加速降息；且上任後也宣布廢除前總統拜登簽署的AI風險管理命令，形同為創新科技大開正路。此外川普的「美國優先」政策，也持續將生產活動與技術研發帶回美國，將有利中小型及重視研發的成長股表現。

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中國信託投信指出，低利率環境下，企業資金成本降低，投資意願上升，有助於技術升級與產品革新，而當新科技應用落地並廣泛為人所接受後，企業業績將加速成長。而根據過往經驗，當無人知曉的技術開始發展，到終端市場推出首款量產產品或服務，直至普及至一般民眾的過程中，可發現相關個股繳出優勢行情。例如網際網路興起後的思科（CSCO）、電動車滲透率提高後的特斯拉（TSLA），以及生成式AI應用落地後的輝達（NVDA），都曾迎來可觀漲幅。

當新興技術走入日常生活，相關題材股往往具備可觀的成長潛力。而這些題材股在技術被廣泛接受及應用前，通常不會被S&P 500指數或Nasdaq 100指數納入，也使得投資人難以透過被動式ETF及早布局這類企業，等到這些公司獲得巨大成功後市值增加，進而納入指數後，投資人早已錯過其股價爆發的初期階段，此時反而凸顯主動選股基金的優勢。

00983A透過主動選股策略，聚焦約40檔高潛力企業，涵蓋大型科技龍頭與中小型創新公司，約30%資產配置於尚未廣為市場熟知的成長股，協助投資人把握科技變革的早期紅利。

