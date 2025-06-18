JPP-KY股東會通過配發1.5元　看好AI伺服器、航太業務雙成長

▲JPP-KY股東會。（圖／JPP-KY提供）

記者高兆麟／台北報導

JPP-KY經寶精密（5284）今（18）日舉行2025年股東常會，選任新一屆董事會及獨立董事人選，除承認2024年度財報與盈餘分配案，亦就公司營運策略與未來展望向股東報告。JPP-KY本次股東會通過配發現金股利每股1.5元，以實際行動回饋股東長期支持。

隨著AI伺服器與航太業務需求雙雙成長，公司持續擴充產能、深化智能製造布局，穩健朝2025年營收與獲利成長目標邁進。

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經寶深耕精密金屬機構件領域多年，憑藉「少量客製化」與「一條龍製程整合」優勢，近年受惠於AI伺服器與航太客戶需求快速攀升。2025年5月合併營收達新台幣2.88億元，創單月歷史新高，年增率高達94.21%，累計前五個月營收亦年增近5成，展現穩健成長動能。

其中通訊與AI伺服器相關業務佔比已超過六成，公司主要生產通用型伺服器機櫃、電源機構件、水冷零組件、CDU模組等，客戶涵蓋全球主要雲端服務與運算平台。航太方面，除既有Airbus與Thales體系訂單外，亦與Safran等新客戶持續拓展合作，長期累積效應逐步顯現。

因應訂單持續攀升，公司積極推動產能擴充與設備升級計畫。第二座自動化噴烤漆廠預計將於明年第一季加入量產，三層樓新廠房亦將於下半年完工並進行產線調整與新設備導入。同時，公司已購入6,200坪土地，規劃整體廠區布局，未來10年成長空間充足。

在智能製造方面，除既有航太工藝認證外，公司持續導入機器人自動搬運與原物料配送系統，推進數位化與流程優化。航太區與非航太區域將依照產品線重新劃分，提升產線彈性與管理效率。

經寶精密2025年第一季毛利率達34.81%，今年以來月營收皆達2.5億元新台幣以上，公司財務結構穩健，以泰銖為本位幣，採自然避險，匯率變動對實質獲利影響有限。

展望2025年下半年，經寶將持續拓展AI伺服器與航太雙主軸，深化與國際客戶合作關係，並擴大參與能源基礎建設、全球供應鏈轉移等新興機會。董事長預計將於6月出席巴黎航太展，爭取更多高附加價值航太訂單，並透過法國子公司承接並拉回泰國生產，強化生產彈性與成本競爭力。