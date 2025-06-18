重複狂投履歷超NG！人資曝「1行為更母湯」：加黑名單

▲重複投履歷很擾人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

想進心儀公司卻始終等不到回覆，不少求職者會重複投遞，希望能被看見，就有網友好奇問「人資討厭一直投履歷的人嗎？」對此，許多人資點頭，「真的會反感，還可能被系統拉黑」、「我看到投超過三次的都直接pass掉」、「而且這種人更不會用」；還有人提到，直接跑去公司門口要求應徵也非常擾人。

有網友在Dcard發文，如果很喜歡某間公司、某個職缺，投完履歷之後卻沒有收到回應，於是改一改履歷，調整內容再投遞，「會有機會面試嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，一票人搖頭，認為這行為很母湯，「會覺得是怪人，設黑名單，不會給機會」、「會討厭，以前在幫部門找人，一堆無效履歷，看名字就知道是誰，還可以看到應徵紀錄，直接刪除」、「沒有通知你代表就是覺得不適合呀」、「兩次到三次還好，但短期內超過這個次數會覺得這個人可能有問題」。

也有網友指出，直接拿著履歷到公司門口的行為也很NG，「忽然跑來說要應徵也是，除了被警衛攔下，還多半坐實怪咖的形象，不要亂學，非常的擾人，大部分有點規模制度的公司，沒有約定沒有申請，光是警衛就不會放你進去」。

根據「104人力銀行」官網指出，第一次投完履歷，「約3天後」可以打電話禮貌詢問，以此加深人資的印象，大約7~10天後可以試試投第二次，但是如果已經打過2次電話，對方都沒有通知，就可以直接放棄了；重複應徵時，建議履歷的「重點學經歷」項目不宜變動太大，否則可能會有不誠信之虞。