荷莫茲海峽附近傳出油輪因電子干擾相撞　船隻放慢船速並加強戒備

▲圖為航經荷莫茲海峽的油輪。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

以伊衝突加劇、昨(17)日有兩艘油輪因以伊軍事行動嚴重干擾導航系統，在荷莫茲海峽附近的阿曼灣發生相撞起火事故，國內海運業者指出，目前波斯灣航線船隻都有照常航行，不過因為確實有出現電子干擾狀況，已要求船隻放緩航速，加強戒備，遇到電子干擾要加派人員值班，並請船舶管理公司提出具體可行意見。

船公司指出，目前還不到需要暫時停航的地步，電子干擾情況也不是很嚴重，英國保賠業者也在觀察以伊戰爭是短期事件，還是會拖延難解，因此保險業也還沒宣布要提高保費，如果情況惡化，自然是需要暫時停航等候。

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根據CNBC、華爾街日報等報導，波羅的海國際航運公會(Bimco)安全負責人Jakob Larsen表示，以伊衝突似乎正在升溫，這讓船東普遍感到憂慮，決定「稍微減少」(modest drop)行經附近海域的船隻數量。

Bimco一般不會鼓勵船隻避開特定海域，但每家船公司的狀態和風險容忍度不同，目前多數船東依舊選擇行經附近海域，但有部分似乎決定避開。

當安全威脅增加時，運費、保費及船員薪資經常會跟著漲高。荷莫茲海峽連結波斯灣及阿拉伯海，是全世界最重要的原油運輸咽喉點(chokepoint)。根據美國能源資訊署(EIA)資料，2023年通過荷莫茲海峽的原油日均量為2,090萬桶，相當於全球20%的石油消耗量。英國勞氏日報則報導指出，這條33公里寬的水道，是全球每日約20%原油與近30%LNG出口的咽喉。