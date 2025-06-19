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借大阪世博邀世界旅行台灣　陳世凱為我首位考察TECH WORLD部長

▲交通部陳世凱部長(右)參訪台灣「TECH WORLD」館蘭花小徑，結合高科技奈米噴染技術，展現台灣蘭花之美；左為館長邱揮立。（圖／觀光署提供）

▲交通部陳世凱部長(右)參訪台灣「TECH WORLD」館蘭花小徑，結合高科技奈米噴染技術，展現台灣蘭花之美；左為館長邱揮立。（圖／觀光署提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年大阪世博已正式開幕，交通部部長陳世凱本月17日率觀光署署長周永暉及團隊赴日考察，深入了解展館設計、動線規劃與永續理念，並訪問台灣企業參與的TECH WORLD，體驗該館偵測觀眾心跳反應，在展覽最後客製化推薦專屬的台灣觀光行程，成為我國首位考察該館的部長級官員。

陳世凱此行特別參訪主辦國「日本館」，該館以「生命與生命的交界」為主題，結合數位投影與五感互動裝置，傳遞未來生活想像。陳部長對展館每日回收7噸垃圾並成功減量1噸、實現「從廢棄物到水」的循環設計理念印象深刻，也認為值得台灣觀光單位借鏡。觀光署周署長也補充說明各國家風景區管理處對於循環永續的新科技應用是值得借鏡學習。

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尤其日本展館中更特別設計以Hello Kitty變身為藻類生命體、哆啦A夢擔任導覽員的互動裝置，寓教於樂，可以引導民眾深入理解環境永續與資源循環的重要性。

▲左上圖台灣「TECH WORLD」館，以「生命、未來、自然」為主軸，展現智慧應用與綠色永續成果；右上圖日本館特別設計以Hello Kitty變身為藻類生命體的互動裝置，傳遞環境永續與資源循環的重要性；下圖交通部陳世凱部長(左2)、交通部觀光署周永暉署長(左1)、台灣館邱揮立館長(右2)、台灣館張如蕙館長代理(右1)合影。（圖／觀光署）

▲左上圖台灣「TECH WORLD」館，以「生命、未來、自然」為主軸，展現智慧應用與綠色永續成果；右上圖日本館特別設計以Hello Kitty變身為藻類生命體的互動裝置，傳遞環境永續與資源循環的重要性；下圖交通部陳世凱部長(左2)、交通部觀光署周永暉署長(左1)、台灣館邱揮立館長(右2)、台灣館張如蕙館長代理(右1)合影。（圖／觀光署）

陳部長親赴TECH WORLD館參觀時，由身兼館長的外貿協會秘書長邱揮立親自導覽。台灣企業參與的「TECH WORLD」館，以「生命、未來、自然」為策展主軸，展出智慧應用、醫療創新與綠色永續成果。

其中，館內的互動式數位手錶體驗裝置，透過偵測觀眾心跳反應，在展覽最後客製化推薦專屬的台灣觀光行程，令陳世凱印象深刻，期盼透過這樣的科技體驗，吸引更多旅人從虛擬感受走向實地旅行。

展館內同步推出珍珠奶茶、滷肉飯等台灣小吃，讓國際觀眾從味覺認識台灣，提升整體品牌好感。觀光署也將持續整合文化、科技與旅遊內容，善用世博加強國際宣傳，推動更多旅客來台體驗台灣之美，也為強化我國觀光行銷策略、掌握國際趨勢提前布局。

關鍵字： 大阪世博邀世界旅行台灣陳世凱TECHWORLD

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