金管會今同意永豐金併京城銀　2026年底完成整併

▲金管會核准永豐金併京城銀。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今（19）日同意永豐金控（2890）以股份轉換方式，取得京城銀行（2809）100%股權，上述兩家金融機構分別於2025年3月3日召開股東臨時會通過本股份轉換案，股份轉換完成後，京城銀行將成為永豐金控100%持股之子公司，永豐金總資產達3.5兆，預計2026底兩家金融機構完成整併。

依永豐金控公布資料，永豐銀行與京城銀行在營業據點分布與放款業務發展具互補性，兩家子銀行未來透過整合重疊資源、調整業務結構，可發揮整併效益，合併後永豐銀國內營業據點由125處增加至191處，總資產約3兆，存款市占率由3.74％提高至4.24％，排名從13名提升到第12名，放款市占率由3.79％提高至4.37％，排名從第14名提升到第12名，同時結合該金控旗下其他事業體之資源，提供客戶更多元且便捷之金融服務，並增加業務範疇及提升競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於京城銀行員工權益保障之相關措施，永豐金控承諾繼續留任京城銀行全體員工，並對員工權益保障展現善意回應，基於客戶權益保障及金融市場安定，金管會希望雙方持續維持勞資關係和諧。

金管會表示，此次永豐金控併購京城銀行於業務及通路分布均具有綜效，金管會對於金融機構基於發展需要而進行之併購，將持續以尊重市場機制為基本原則，並注意整併程序之公平、公開及透明，期許金融機構透過整併提升競爭力。

