供應鏈恐生變！美擬撤銷台積電陸廠「技術豁免」　股價應聲重挫

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國《華爾街日報》引述多位知情人士報導，美國政府正考慮撤銷台積電、三星電子與SK海力士等全球半導體巨擘在中國工廠使用美國技術的豁免權。這些企業目前享有無須逐案申請出口許可即可運送美製晶片設備至中國的特殊待遇，但美國商務部主管工業與安全事務的副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）已於本周通知三家公司，擬撤銷這些豁免，以強化對中國科技發展的出口管制。

消息一出，震撼半導體市場。美國多家晶片設備供應商股價重挫，包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）與科磊（KLA）跌幅均超過3%。台積電的美國存託憑證（ADR）當天早盤也下跌約2.5%。費城半導體指數一度下跌2%，顯示投資人對美中科技脫鉤加劇的疑慮升溫。

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儘管美國商務部強調，晶片製造商仍可在中國營運，未來僅需依循與其他公司相同的出口許可申請程序，以確保「平等與互惠的處理方式」，但此舉仍被外界視為可能破壞本月稍早美中在倫敦達成的貿易休戰共識。白宮官員則澄清，此舉並非貿易戰升級，而是為使美方晶片設備出口制度與中國對稀土原料出口的許可機制相符。

業界分析人士指出，取消豁免不會立即迫使中國廠房停工，但長遠而言將增加營運難度，並可能促使業者尋求來自日本或歐洲的設備替代來源。包括南韓與台灣政府也已介入，希望協助自家企業向美方遊說，尤其在全球晶片供應鏈高度依賴這些中國廠房的背景下，政策一旦落地，勢必對台積電、三星與海力士的中國布局與全球供應鏈穩定性構成重大挑戰。