伊朗議會批准封鎖荷姆茲海峽　法人估衝擊最大航空、其次貨櫃船運

▲封鎖荷姆茲海峽，有法人估衝擊最大的是航空、其次貨櫃船運。（圖／桃機公司）

記者張佩芬／台北報導

美國21日重擊伊朗核設施，伊朗議會22日批准封鎖荷姆茲海峽，並將決議送交伊朗國安委員會，有法人出報告指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽，將大舉推升油價； 依燃油成本比重，航空業所受衝擊最大，貨櫃船運次之，散裝航運所受影響最小。



荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)介於伊朗與阿曼之間是進入波斯灣的水道，每天約1/5的國際石油通過。先前，布蘭特原油已從2025年低點 5月4日58.95美元，上漲至6月20日77.01美元，累計上漲18美元，累計漲幅31%。



法人分析，若伊朗最終長期封鎖荷姆茲海峽，則油價漲幅將十分驚人；燃油成本比重高的產業，所受衝擊持續升高。



航空業燃油成本比重約三成； 以2618長榮航空為例，1Q/2025燃油成本比重30%。而航空有三重利空：暑假航空客運機票較去年大跌、油價大漲、5月2日取消小包裹免稅，衝擊航空貨運量。



貨櫃航運燃油成本比重約二成；以2615萬海航運為例，1Q/2025燃油成本比重22%。貨櫃船運也有三重利空：SCFI運價20日下跌10%(美西線 –33%，美東線–21%；搶運結束)、油價大漲、 美元貶值匯損。

散裝航運主要是把整艘船租給客戶，燃油成本由客戶自行負擔，散裝航商幾乎不受油價漲跌影響，但會受經濟衰退影響。