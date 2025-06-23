台北數位產學實作大賽　台北商業大學、台北市立大學雙星奪冠

▲「2025台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」商業數據組冠軍。（圖／台北市政府提供）

記者張佩芬／台北報導

在全球數位轉型浪潮下，培育具備實務操作能力與企業對接能力的人才，已成為推動產業升級與創新的關鍵。由台北市政府產業發展局主辦的「2025台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」決賽昨(22)日熱烈登場，來自6所大專院校、8支優秀學生隊伍同場較勁，由台北商業大學與台北市立大學分別榮獲「跨境電商組」與「商業數據組」冠軍，

比賽針對企業實際議題提出數位解方，最終雙模組冠軍揭曉，不僅展現學生團隊實戰實力，更為產學合作寫下精彩的一頁。本次競賽共吸引國立台北商業大學、國立台北大學、中國文化大學、國立台北教育大學、國立中央大學、東吳大學、實踐大學、台北市立大學等8所大專院校，攜手超過30間外貿企業參與，組成跨校隊伍展開激烈角逐。

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▲「2025台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」得獎隊伍大合照。（圖／台北市政府提供）

歷經三個月的專業課程培訓、企業實務專案合作與業師指導，學生們展現新世代如何運用數據分析與行銷策略，幫助企業破解營運難題，助力數位轉型。

今年大賽分為「跨境電商組」與「商業數據組」兩大模組，採「企業出題、學生解題」的模式，學生針對企業面臨的行銷推廣、銷售轉型及數據應用等實際挑戰，提出創新且具執行力的解決方案。比賽現場氣氛熱烈，校際競爭激烈，充分展現年輕世代的創意與實力。

▲「2025台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」跨境電商組冠軍。（圖／台北市政府提供）

台北市林奕華副市長指出，市府今年度舉辦的「台北市數位產學實作計畫」，首度結合跨境電商與商業數據雙模組，採取「先培訓、後實作」的方式，解決產業人才斷層問題，建立穩固的中長期數位人才庫。藉由此計畫，學生不僅掌握行業趨勢，更能透過實務操作培養解決問題的能力，推動台北市整體產業數位升級與競爭力提升。

大賽評審團由業界與學界專家組成，數位時代創新長黃亮錚、輔仁大學顧宜錚教授及斐琛股份有限公司劉皓翔總經理都肯定學生在數據分析、SEO優化及跨境電商策略的傑出表現，並強調此競賽是學生從理論到實務、從學習者到企業顧問的關鍵歷練。

▲台北市林奕華副市長親臨現場勉勵同學。（圖／台北市政府提供）

本屆大賽跨境電商組冠軍由台北商業大學高迺軒同學帶領的「行銷領航者」團隊獲得，高同學分享，過去在課堂上學習的理論知識，透過參與企業實作個案，有機會實際運用於真實情境中。過程中接觸到新的數據分析與網頁優化工具，經過團隊努力優化後帶來的數據成長，讓他備感成就與信心。

商業數據組冠軍則由台北市立大學「Techwave」冉安妤隊長帶隊獲得，該隊同學表示，透過此次產學合作計畫，學生們學會從不同角度切入思考，並實際參與問題解決流程。這不僅強化操作技能，也深刻體會思辨與應變能力在實務中的價值。

▲「2025台北數位產學實作大賽 BizConnect Taipei」大合照。（圖／台北市政府提供）

本屆大賽獲得多家企業鼎力支持，包括宇迅國際DPD、金匯國際物流等贊助企業提供獎學金及資源，鼓勵學生持續精進數位技能，為未來產業發展注入新動能。更多相關活動詳情請至「台北數位企業發展中心」官網（https://dbc.gov.taipei/）查詢；歡迎企業加入「數位企業@Taipei」官方LINE帳號（ID：＠dbctaipei），隨時掌握活動訊息。