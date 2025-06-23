▲美商安瑞科技攜手揚智，打造全新自有資安平台。（示意圖／pakutaso）

記者高兆麟／台北報導

全球資安解決方案品牌美商安瑞科技（Array Networks）攜手IC設計大廠揚智科技（3041）打造新型資安硬體平台，以全新技術架構協助企業強化資安韌性。平台採用Arm架構，使用揚智已開發完成的自主研發的ASIC晶片為核心，結合硬體級加密與資安防護機制，打造業界獨具差異化的端對端資安解決方案。

透過新的解決方案，中小企業不再只能依賴昂貴的大型資安平台，而能以合理成本，取得媲美企業級的防護力。從晶片層級出發，資安防護深入硬體核心，為企業營運築起更穩固的第一道防線。

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安瑞科技總部位於美國矽谷，在全球設有五大營運據點，分別為：美國、臺灣、日本、印度與阿聯酋（杜拜）。產品銷售遍及全球超過 40 多個國家地區，橫跨北美、亞太、歐洲與中東非洲（EMEA）市場。核心資安解決方案，包括應用交付控制器（ADC）、網頁應用防火牆（WAF）、SSL VPN、零信任存取閘道（ZTAG）及 AI 驅動的資料外洩防護系統 struXture DLP。特別是在全球政經局勢動盪下，安瑞技術已於特定戰爭區域發揮關鍵防護功能，協助客戶維持網路穩定與機敏資料安全。

為深化在地化經營，安瑞科技正式授權資褓儲存股份有限公司成為其台灣地區代理商。資褓長期深耕資料儲存與企業備援市場，擁有強大的技術支援能量與業務通路資源。透過雙方合作，安瑞科技可更緊密對接在地市場需求，此次合作將強化安瑞科技在台灣市場的品牌經營與服務落地，加速推廣企業級應用交付與資安解決方案於台灣客戶。

安瑞科技總經理暨執行長黃建喬（Joe Hwang）表示：「這次的合作展現了我們對全球與在地資安挑戰的高度關注與回應。攜手揚智科技開創更具彈性與效率的新世代資安平台，同時在台灣結合資褓的服務優勢，為更多企業與單位提供具備前瞻性與落地性的資安選擇。」