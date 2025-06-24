輝達黃仁勳啟動賣股計畫　今年底前最多套現逾250億元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已按既定計畫啟動持股出售作業。根據外媒《彭博》報導，黃仁勳預計在今年底前，最多將出售600萬股輝達股票，若以最新股價估算，總套現金額上看8.65億美元（約新台幣255億元）。

根據輝達本週一（23日）提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件，黃仁勳在6月20日與23日兩日內，共出售10萬股輝達股票，換得約1,440萬美元（約新台幣4.25億元）資金。

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報導指出，黃仁勳此次賣股是依據其在今年3月所披露的「10b5-1交易計畫」，該計畫允許其在年底前，分批出售不超過600萬股輝達持股。若以輝達23日收盤價每股144.17美元計算，600萬股總價值約為8.65億美元。

輝達在向SEC提交的另一份文件中也透露，黃仁勳近期仍計畫再出售5萬股股份，持續執行該計畫中的分批交易。

除黃仁勳外，輝達董事馬克．史蒂文斯（Mark Stevens）也在近期進行大規模持股出售。根據SEC資料，史蒂文斯於6月18日賣出超過60萬股輝達股票，套現金額達8,800萬美元（約新台幣25.96億元）。

針對外界關注的賣股動向，輝達方面尚未對媒體的置評請求做出回應。