馬國台灣大健康展示中心啟用　貿協助產業開拓東協健康藍海

▲馬來西亞「台大健康展示中心」今日於吉隆坡舉辦開幕揭牌，貿協秘書長王熙蒙(中)與貴賓共同剪綵。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為提升台灣大健康產業國際能見度並積極拓展東協市場，外貿協會受經濟部國際貿易署委託，於馬來西亞吉隆坡設立「台灣大健康展示中心」，今(24)日舉行揭牌儀式，該中心將成為台灣大健康產業業者前進國際的重要跳板，協助企業布局海外市場、擴展商機。

外貿協會王熙蒙秘書長主持揭牌儀式時表示，馬來西亞有相當規模的華人市場，與台灣有很深的連結，雙方長期維持緊密的貿易往來、互惠投資關係，並在文化交流與區域發展方面互動密切，此次設立「台灣大健康展示中心」，將有助於促進臺馬企業實質連結與雙向合作，攜手布局東協與其他第三地市場，打造雙贏合作新典範，為區域價值鏈注入嶄新動能。

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馬來西亞醫療器材製造商協會會長Johari則表示，「台灣大健康展示中心」的設立，不僅展現台馬雙方在健康產業領域的高度互信與合作潛力，更提供馬來西亞引進國際優質醫療科技與創新產品的絕佳平台。

他強調，展示中心所呈現的解決方案多元，涵蓋AI輔助診斷、攜帶型骨質密度分析儀、UVC LED消毒模組等，皆回應馬國在基層醫療、感染控制及高齡照護等方面的實際需求，對提升偏鄉醫療與預防醫學具有重大意義。

活動現場吸引逾120位來自台馬政商界的重要人士參與，包括馬來西亞醫療器材進口公會會長、馬來西亞醫療器材製造商協會會長，及馬國大型醫院、私立專科醫院及醫藥專業買主等參加，展現雙方對深化健康產業合作的高度重視。

該中心之設立契合經濟部「境外關內」政策，整合AI、醫療科技與人才資源，推動台灣成為可信賴的全球大健康夥伴。

「台灣大健康展示中心」設立於吉隆坡MATRADE大樓3樓，常設展出台灣具國際競爭力的AI醫療與智慧醫材、保健醫美與醫療服務，進駐企業展品亮點包括：宏碁智醫的AI輔助系統VeriSee DR，協助快速判讀糖尿病視網膜病變，榮獲台灣精品獎，並取得馬來西亞與印尼等國認證。

福機裝採用諾貝爾獎UVC LED技術，結合自研除菌晶片，能有效抑制新冠病毒；安耐視科技的影像式喉頭鏡提供即時高解析影像，提升插管與急救安全；中國醫藥大學附設醫院的VR針灸教學系統，結合虛擬實境與中醫教育，榮獲2024年國家新創精進獎，展現中醫數位轉型成果，全面展現台灣健康產業的多元技術與整合能力。

展示中心同時特別聘請專案經理，提供一站式服務，搭配常設展示、市場分析、買主開發、宣傳推廣與專業團隊執行等功能，協助台灣企業精準掌握馬國市場動態，強化品牌曝光與優勢競爭力。

馬來西亞台北經濟文化辦事處經濟組組長章遠智表示，馬來西亞健康意識持續提升，具備醫療觀光優勢與政策支持，為台灣拓展東協市場的重要據點。

台灣在智慧醫療與生技研發具全球競爭力，馬來西亞95% 的醫療器材需仰賴進口，雙方產業高度互補。馬國亦將健康產業列為《第12大馬計畫》核心發展戰略，預估醫療保健市場將於2027年突破300億美元。

此次設立的展示中心將聚焦台灣在AI診斷、智慧醫材、保健品與醫美等領域的優勢，透過產品展示、技術媒合與策略合作，推動研發、技術移轉與投資交流，深化台馬產業鏈合作，打造台灣健康產業邁向國際市場的前進樞紐。