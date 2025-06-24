鴻海砸逾22億美元錢進美國和印度　投審司准了

▲經濟部。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

經濟部投資審議司今（24）日公告核准5大投資案，其中對印度與美國投資2案皆來自於鴻海（2317），合計投資金額高達22.24億美元。

投審司指出，本次核准投資項目清單如下：

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一、陸資投資部分

（一）香港商合璽(香港)控股有限公司（主要股東為在臺上櫃的合富-KY公司）申請增加臺灣分公司營業所用資金新臺幣9,706萬9,500元，從事美製人體腫瘤放療設備之銷售、保修及售後服務。

二、上市（櫃）公司對外投資部分

（一）國泰世華銀行申請以1億6000萬美元，對外增資越南國泰世華商業銀行胡志明分行，從事授信業務。

（二）鴻海精密工業股份有限公司申請以14億8900萬美元，對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，用以再轉投資印度子公司YUZHAN TECHNOLOGY （INDIA） PRIVATE LIMITED，作為印度L5機構件新廠建置之用。

（三）鴻海精密工業股份有限公司申請以以自有資金7億3500萬美元（約新臺幣242億元），對外投資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

三、上市（櫃）公司對中國大陸投資部分

友達智慧移動股份有限公司申請以2000萬美元(約折合人民幣1.44億元)，投資大陸地區友達智慧行動系統(廈門)有限公司，從事經營車載顯示器元件製造、汽車零部件及配件製造等業務。