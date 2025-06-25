00929挨轟引爆「華碩之亂」　投信內部文件喊冤

▲華碩企業總部。（圖／華碩提供）

記者巫彩蓮／台北報導

規模高達1653.4億元的月配型台股ETF始祖復華台灣科技優息（00929）即將於明（26）日公告年度換股結果，然而昨（24）日砸逾54.8億元搶進華碩7356張，尾盤急拉745元漲停價作收，而今（25）日則是大跌6%，其換股引發揣測，而復華投信內部給客戶五大說明文件外流，文中提到65檔原型ETF，共有34檔持有華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現，造成股價波動。

復華投信針對00929換作說明如下：

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復華台灣科技優息00929依照追蹤指數編製規則，近期按規定進行每年6月之成分股調整，本ETF每逢交易，交易員當盡可能以均時、均價、均量交易，以避免造成價格波動劇烈或助漲助跌之情事發生，故市場上所傳之因00929造成個股漲幅劇烈云云，並非事實。

1.成分股漲跌幅為市場供需的結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。

2.市場上指數調整時，必時有波動，因指數調整而造成個股大漲或承壓的新聞亦不在少數

3.觀察台股65檔原型ETF，共有34檔持有2357華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現

4.查6/24共有6檔持有華碩之台股ETF有申購(含4檔規模1,000億以上之被動ETF、1檔主動ETF)，按申贖邏輯，若ETF有申購，經理單位應視基金水位，按規定對應買進指數成分股，故不排除前述ETF買進華碩時亦影響其股價

5.另，昨亦有兩檔台股ETF競品雖未獲申購，但觀察其6/23至6/24持股股數變化，亦有明顯增持華碩之情形

綜上，由於市場交易情境眾多，應無法將華碩於6/24之漲幅全歸因為00929之指數調整雖蒙市場及投資人誤會，復華投信仍感謝投資人對此ETF的關心及指教，我們會秉持初衷，善盡善良管理人之責任，繼續做出對ETF最妥適的決策。

