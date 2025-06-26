中國電動車內捲驚人、殺見骨　老謝：經長承諾比亞迪不會攻台

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中國大陸挾著以往高度經濟成長率，龐大內需市場為依靠，在各種產業大肆擴張產能，如今，外部有關稅戰，內部經濟成長率放緩，先前大舉擴充產能，激化內部競爭，財信傳媒董事長謝金河以「中國內捲效應正加速擴散」為題撰文，文中提到比亞廸降價三成，引發電動車的價格戰，吉利、長城等中國大陸汽車廠高層更將競爭態勢惡化源頭指向比亞廸。

謝金河將所看到中國大陸電動車中國內捲效應，反問經濟部部長郭智輝，比亞迪會不會殺過去，郭則100%不會發生！

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以下為謝金河「中國內捲效應正加速擴散」全文內容：

比亞廸降價三成，引來吉利李書福大駡王傳福是捲王，長城汽車魏建軍更是不客氣點名比亞廸是恆大第二！比亞廸掀起的價格戰觸動同業可能有生存不下去的壓力，紛紛站出來開駡，背後張力是大的。

如果大家仔細看新聞，運送電動車的貨櫃輪經常在海上發生火燒船的景象，而且頻率逐漸升高，背後原因不明。不過這讓我想到90年代，台灣有一些上市公司炒股票，到了紙包不住火的時候，公司假出貨，開了L/C，有一家生產監視器的中強電子把船上整貨櫃產品扔擲入大海⋯⋯這個假帳最後紙不住火，最後中強電子的股票變成壁紙。

中國電動車內捲，現在捲到上游的碳化矽（SIC）與氮化鎵（GAN），過去第三類半導體為電動車而崛起，成為最熱門產業，全球競相投入，台灣，日本，中國，美國都大力投資。沒想到美國的Wolfspeed宣布破產，留下65億美元債務，股價從142.14美元跌到0.82美元。當年碳化矽狂熱的時候，大家搶著投資，日本的瑞薩後來搶投20億美元，從可轉債變成普通股，如今完全提列虧損。

Wolfspeed是政府奬勵，補貼的產業，如今連美國都不支。Wolfspeed倒下，台灣的經濟報紙都說轉單效應，台灣會受惠，其實這個產業已殺到見骨，怎麼轉都沒有用，結果股價一天反彈又跌回去。

過去中國的內捲只在傳統產業，如今當紅的科技產業也捲過來，今年到明年，電動車產業的殺戮引發的上，中，下游全面性衝擊可能浮現！台灣最近媒體大力放消息說比亞迪會殺過來！我當面問郭智輝部長，他說100%不會發生！

