外資買超破千億台股單周強彈2.42％　留意匯損財報影響性

▲外資買超千億元，台股周線漲幅逾500點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（27）日台股在平盤震盪，終場收在最高22580.08點，上漲87.74點，漲幅0.39%，指數再創波段新高，受惠於投資氣氛好轉激勵下，周線大漲534.34點，漲幅2.42%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，由於以伊衝突仍未解決，市場也在等待美國關稅豁免即將在7月9日到期後的發展，加上匯率持續走升，對於7月之後公告營收及第二季財報影響可能造成匯損隱憂，因此仍須留意市場投資情緒是否受到風險影響。

輝達股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，電子指數成功收復所有均線，也帶動台股成功站穩年線之上，近期漲勢有望在類股良性輪動之下延續盤堅格局，廖炳焜認為，在關稅轉嫁、匯市升值之下，台股指數第三季在大區間震盪機率大增，目前台股本益比為17.3倍，相較過去兩年已明顯回檔，而台股企業2025年獲利年增幅預估16.8%，指數上緣先視今年1月初高點、下檔以季線為主。

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廖炳焜指出，市場對先進AI運算能力的需求正朝向算力更高、更高效的半導體開發，四大CSP業者與IC設計大廠也預計推出更符合自己需求的高效晶片，國內晶圓龍頭大廠3奈米產能利用率持續提升，2奈米產能也即將於年底建成並於明年商轉，高通、AMD、國內IC設計大廠均將採用，使其在晶片市場份額持續提升。在先進封裝及2奈米與3奈米晶片逐步放量的趨勢下，晶圓代工產業在2026年至2028年的營收複合年成長率將上看15%。

隨著時間進入第三季，廖炳焜認為，下半年操作難度可能持續提高，選股上宜採用多元平衡布局、選股不選市方式，科技類股可聚焦晶圓代工N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星，非科技族群則以必需性消費品、金融等為主。

