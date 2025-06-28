ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外資買超破千億台股單周強彈2.42％　留意匯損財報影響性

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲外資買超千億元，台股周線漲幅逾500點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（27）日台股在平盤震盪，終場收在最高22580.08點，上漲87.74點，漲幅0.39%，指數再創波段新高，受惠於投資氣氛好轉激勵下，周線大漲534.34點，漲幅2.42%，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，由於以伊衝突仍未解決，市場也在等待美國關稅豁免即將在7月9日到期後的發展，加上匯率持續走升，對於7月之後公告營收及第二季財報影響可能造成匯損隱憂，因此仍須留意市場投資情緒是否受到風險影響。

輝達股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，電子指數成功收復所有均線，也帶動台股成功站穩年線之上，近期漲勢有望在類股良性輪動之下延續盤堅格局，廖炳焜認為，在關稅轉嫁、匯市升值之下，台股指數第三季在大區間震盪機率大增，目前台股本益比為17.3倍，相較過去兩年已明顯回檔，而台股企業2025年獲利年增幅預估16.8%，指數上緣先視今年1月初高點、下檔以季線為主。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炳焜指出，市場對先進AI運算能力的需求正朝向算力更高、更高效的半導體開發，四大CSP業者與IC設計大廠也預計推出更符合自己需求的高效晶片，國內晶圓龍頭大廠3奈米產能利用率持續提升，2奈米產能也即將於年底建成並於明年商轉，高通、AMD、國內IC設計大廠均將採用，使其在晶片市場份額持續提升。在先進封裝及2奈米與3奈米晶片逐步放量的趨勢下，晶圓代工產業在2026年至2028年的營收複合年成長率將上看15%。

隨著時間進入第三季，廖炳焜認為，下半年操作難度可能持續提高，選股上宜採用多元平衡布局、選股不選市方式，科技類股可聚焦晶圓代工N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星，非科技族群則以必需性消費品、金融等為主。
 

關鍵字： 台股外資投資AI晶圓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【17.3億一注獨得】威力彩頭獎獎落台中！彩券行接通知：嚇傻了

推薦閱讀

中信金逾58萬股民注意！股價改寫新高　配息2.3元7／14除息

中信金逾58萬股民注意！股價改寫新高　配息2.3元7／14除息

中信金（2891）除息行情發酵，股價震盪走高，今（27）日上漲0.2元或漲幅0.45%，以44.5元作收，創下歷史新高，成交量4萬9402張，公司宣布將在7月14日除息，每股配息2.3元，以今日收盤價計算潛在股息殖利率5.17%。

2025-06-27 17:27
央行教訓炒匯者？　新台幣狂升逆轉收小貶1.5分、守住29字頭

央行教訓炒匯者？　新台幣狂升逆轉收小貶1.5分、守住29字頭

中央銀行教訓炒匯者？國內匯市今（27）日上演令人驚奇大戲，新台幣匯率午盤還一度挺升至28.904元，狂升2.61角，但在收盤前半小時，央行進場作價、大砍升幅，一舉沒收逾2角升幅，新台幣匯率逆轉升走貶1.5分，終場以29.18元作收，守住29字頭，台北外匯經紀公司成交量高達18.59億美元。

2025-06-27 16:34
台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

新台幣升勢兇猛，今（27）日兌美元匯率一舉衝破29元整數大關，睽違三年多再現28字頭。面對新台幣升值，債蛙淌血，根據《彭博》報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售其持有的以美國債券為主的ETF，突顯出「拋售美國資產」的勢頭，這可能會進一步推升新台幣匯率。

2025-06-27 15:43
快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多　歐美線7月1日不漲價了

快訊／對等關稅不利前景、庫存貨已多　歐美線7月1日不漲價了

昨(26)日才發通知給客戶，提出歐美線7月1日漲價計畫的多數貨櫃船公司，今日紛紛決定不漲價了，大型攬貨公司高階分析，對等關稅暫緩期7月9日到期是一大主因，另之前搶運的貨太多，庫存已多，也讓目前貨量沒有預期的多，估計第三季旺季不會太旺。

2025-06-27 14:54
新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

美國與各國貿易談判還在進行中，新台幣兌美元強勢升值，今（27）早見28字頭，財信傳媒董事長謝金河觀察到新台幣強勢升值，為各行各業帶來不同影響，他以「新台幣強升帶來了產業貧負差距加大」為題撰文，連經營穩健錢櫃前5月意外出現虧損，就是所持有美元部位，因新台幣升值認列匯損所致，8月即將公佈第二季季報，恐怕會因為匯損出現意外。

2025-06-27 11:17
新台幣暴升！外資歸隊　連4買台股破千億 　

新台幣暴升！外資歸隊　連4買台股破千億 　

新台幣兌美元匯價本周大升3.49角，帶動外資台股買盤，根據統計，外資本周也是積極匯入，連續四天買超，單周買超多達1172億元，推升台股資金行情，法人指出，對於外資而言，新台幣升值除了賺取匯差之外，投入股市亦可賺取價差，在外資買盤撐腰，台股呈現驚驚漲的格局，不過7月之後還得觀察關稅談判進度、是否有半導體關稅課徵，以及新台幣升值對於電子業影響。

2025-06-27 17:26
新台幣升勢如瘋狗浪　學者：應該接近高點了

新台幣升勢如瘋狗浪　學者：應該接近高點了

近期新台幣強勢走升，今年以來升幅居亞洲最強貨幣。專家指出，台灣出口暢旺、加上美元疲軟以及市場預期明年美國降息幅度加大3因素，推升新台幣近期升勢如瘋狗浪，原本預估下半年出口恐遭遇關稅衝擊，放緩成長力道，但跡象顯示，台灣下半年出口或許比預期樂觀，將支撐新台幣升值力道，即使匯率回貶，幅度恐怕有限。

2025-06-27 14:29
光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

光罩子公司群豐科技聲請破產　債務逾10億、母公司拋棄8300萬債權

上市公司光罩（2338）24日公告指出，旗下全資子公司群豐科技因長期虧損及資產不足以清償債務，已於本月13日向苗栗地方法院聲請宣告破產，債務金額高達新台幣10億5,793萬元，消息震撼半導體封裝測試業界。光罩評估後，決議拋棄對群豐公司8,300萬元資金貸與債權，藉此簡化資金結構並推進後續募資計畫。

2025-06-27 11:15
威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

已連續34期摃龜的威力彩頭獎昨（26）日晚間終於開出，根據台彩公司表示，頭獎得主是「第二區包牌」，最終一舉抱走1個頭獎和7個貳獎，總中獎金額為17.53億元。

2025-06-27 11:08
6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

6月消費信心寫逾1年低點　關稅台幣升值夾擊

中央大學今天公布6月消費者信心指數為63.7點，創逾1年低點，且6項分項指標全下降。中央大學經濟系教授吳大任表示，6月有中東戰事干擾，關稅不確定性與新台幣升值雙重壓力夾擊，已衝擊廠商信心，使下半年景氣展望趨於保守。

2025-06-27 12:14

讀者迴響

熱門新聞

一票房務員月領5、6萬！業者曝薪資算法：老手8萬以上

「0.19要到了嗎？」　網滿手日幣：想繼續換

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

威力彩包牌注注中獎　花800元爽抱17.53億

即／威力彩17.3億得主「包牌」　爽中7個貳獎

台幣升值逼債蛙竄逃！　台灣投資人狂拋美債ETF逾950億元

中信金逾58萬股民注意！股價改寫新高　配息2.3元7／14除息

新台幣「28字頭」了　謝金河：拉大產業差距

即／大樂透2.3億開獎了！幸運兒是你嗎？

廣達下周一除息13元　棄息賣壓出籠、跌逾1%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366