月底小確幸！6筆津貼「近4萬元」一早入帳　5年內沒申請充公

▲合於申請資格的民眾，在今天（6月30日）將有6筆補助入帳。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

月底小確幸來了！根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，6月陸續發放多筆款項，包括勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等。其中，產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金，共有6筆款項今（30）日為預定入帳日，金額總共將近4萬元。

勞保局指出，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，且未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準為按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付。

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勞保局指出，若女性被保險人是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，由於已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

此外，衛福部表示，國保被保險人如於加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍得依規定請領生育給付，且自宣布日起5年內追溯發給。

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