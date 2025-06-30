ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

月底小確幸！6筆津貼「近4萬元」一早入帳　5年內沒申請充公

6筆津貼接力入帳。（示意圖／報系資料照）

▲合於申請資格的民眾，在今天（6月30日）將有6筆補助入帳。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

月底小確幸來了！根據勞動部勞工保險局行事曆顯示，6月陸續發放多筆款項，包括勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險生育給付等。其中，產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金，共有6筆款項今（30）日為預定入帳日，金額總共將近4萬元。

勞保局指出，只要是在國民年金加保有效期間分娩或早產的女性被保險人，且未領取其他社會保險生育給付，就可以向勞保局請領國民年金生育給付，給付標準為按國民年金月投保金額（目前為1萬9761元）一次發給2個月生育給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞保局指出，若女性被保險人是生雙胞胎，就發給4個月；生三胞胎，就發給6個月，以此類推。

依國民年金法第28條規定，生育給付有5年請求權時效，從被保險人分娩或早產次日起算，必須在5年內提出申請，如果超過5年後才提出申請，由於已經超過申請期限，勞保局會核定不予給付。

此外，衛福部表示，國保被保險人如於加保有效期間懷孕，於退保後1年內，因同一懷孕事故而分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，仍得依規定請領生育給付，且自宣布日起5年內追溯發給。

延伸閱讀
娛樂報報／歐陽妮妮全家現身機場　歐陽龍、傅娟伴愛女離開台灣
點了8顆煎餃男友卻吃掉5顆！　她翻臉「這是尊重的問題」：他提分手還直接走人
原始連結

關鍵字： 勞保局周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

推薦閱讀

中國30歲基金經理人棄茅台改抱泡泡瑪特　績效打敗97%同行

中國30歲基金經理人棄茅台改抱泡泡瑪特　績效打敗97%同行

泡泡瑪特旋風狂襲，中國一名30歲基金經理人謝天元拋售茅台，改將泡泡瑪特納入基金投資組合，今年基金報酬率一舉拉升至24%，在2300檔同類基金中打敗97%家同行。

2025-06-30 11:58
看好封測商機　兆豐銀主辦日月光投控500億元聯貸超額認購1.5倍

看好封測商機　兆豐銀主辦日月光投控500億元聯貸超額認購1.5倍

隨著人工智能(AI)時代的來臨，先進封裝技術與製程的突破成為此波半導體市場持續發展的主要驅動力，兆豐銀行看好未來AI產業與半導體市場前景，主辦之日月光投控（3711）500億元永續績效連結聯貸案今（30）日完成簽約，本案募集金額較原定目標超逾1.5倍，吸引共17家金融機構踴躍參與，充分展現金融同業對日月光未來發展深具信心。

2025-06-30 11:36
121萬存股族揪心！國泰金、凱基金除息打頭陣　雙雙陷入貼息

121萬存股族揪心！國泰金、凱基金除息打頭陣　雙雙陷入貼息

金控除息秀，今（30）日由國泰金（2882）、凱基金（2883）揭開序幕，國泰金除息3.5元，除息參考價64.4元，凱基金除息0.85元，除息參考價15.24元，受到大盤下跌的拖累，兩檔個股雙雙呈現貼息狀況。

2025-06-30 10:46
郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產　重新點燃硬體創新

郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產　重新點燃硬體創新

知名分析師郭明錤最新報告指出，蘋果（Apple）正積極推進頭戴裝置產品線，儘管2026年不會有新機問世，但自2027年起，將進入智慧眼鏡與Vision系列新機種的密集推進期。據了解，目前蘋果至少同時開發7項相關產品，其中包含3款Vision裝置與4款智慧眼鏡。

2025-06-30 10:34
新台幣午盤升轉貶　暫收29.2元

新台幣午盤升轉貶　暫收29.2元

美國與台灣對等關稅談判傳出「往好的方向走」，新台幣今（30日）兌美元早盤一度強升1.32角，最高觸及29.048元價位，不過11點半以後阻升力道突增，新台幣兌美元由升轉貶，午盤暫收29.2元，小貶2分，成交量11.1億美元。

2025-06-30 12:47
提升流通性　7／1日起轉換公司債股東會停過期間得進行轉換

提升流通性　7／1日起轉換公司債股東會停過期間得進行轉換

為增進投資人權益並提升公司債投資性及流通性，主管機關修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，櫃買中心放寬轉（交）換公司債及附認股權公司債持有人於股東會停止過戶期間得請求（交）換、認購等作業，將自2025年明（1）日起實施。

2025-06-30 12:45
外媒點名「怪物級股票」　台積電、亞馬遜成未來10年必備標的

外媒點名「怪物級股票」　台積電、亞馬遜成未來10年必備標的

美國知名投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler近日撰文，點名未來十年最值得長期持有的兩檔「怪物級」股票，包括台積電與亞馬遜，認為兩家公司分別在先進晶片製造與雲端服務領域取得難以撼動的領先地位，可望持續受惠AI浪潮，為投資人帶來可觀回報。

2025-06-30 12:22
萬里雲助新加坡南洋理工大學導入生成式AI助理　每月省逾兩週人力工時

萬里雲助新加坡南洋理工大學導入生成式AI助理　每月省逾兩週人力工時

近日新加坡南洋理工大學（NTU）與亞洲 AI 科技服務商 CloudMile 萬里雲合作，成功將原有的 Lyon Bot 學生虛擬助理升級為搭載 Google Gemini 大型語言模型（LLM）的智慧 AI 聊天機器人。新系統導入後，不僅能更即時、準確地處理學生住宿等校園生活相關問題，也為校方每月節省約 14.5 天行政作業時間，有效提升互動體驗與校方人力效率。

2025-06-30 11:20
熱浪來襲水電短缺　迎公用事業投資黃金期

熱浪來襲水電短缺　迎公用事業投資黃金期

今年首波熱浪在6月下旬侵襲北美，熱浪侵襲美國東側三分之一地區，影響1.6億人口，紐約及華盛頓都飆出超過攝氏40度高溫，第一金投信指出，嚴夏考驗帶來水電短缺危機，但也迎來公用事業投資黃金期。此外，全球AI發展勢如破竹，再加上全球熱浪，IEA預估，2025年全球電力需求將進一步上升4%至5%，用水需求則成長10%至20%，用電激增考驗電網設備承載量帶動擴建需求，用水壓力則帶來水源調度及智慧用水等發展，需求動能也帶來投資成長潛力。

2025-06-30 11:00
資誠所長異動　52歲徐聖忠明正式上任

資誠所長異動　52歲徐聖忠明正式上任

國內四大跨國會計師事務所之一的資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）高層異動，所長周建宏於2025年6月30日卸任所長職位，7月1日起由現年52歲的會計師徐聖忠接任資誠聯合會計師事務所所長。周建宏交棒後，將持續擔任財團法人資誠教育基金會董事長，培育國內外優秀人才，建構終身教育環境，並促進國內外學術交流。

2025-06-30 10:18

讀者迴響

熱門新聞

月底小確幸！6筆津貼「近4萬元」一早入帳

20萬人壓線！綜所稅申報今截止　首批退稅7／31入帳

台積電挑戰天價「早晚的事」　國安基金帳上估賺逾億元

「Come to Asia！」國泰指亞洲2050年綠能投資上看1.1兆美元

一票房務員月領5、6萬！業者曝薪資算法：老手8萬以上

台積電ADR飆天價　專家：台股現貨隨時破紀錄

輝達效益來了！　淡水房仲：詢問度變高「房價不減反緩增」

盛生食品苦茶油獲台灣、國際有機驗證　在東森電視購物5天賣近5千瓶

好市多高層飛台中催生3號店　「這4處」覓地

ATM提款注意！3家日額縮至10萬元　合庫銀7／29跟進

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366