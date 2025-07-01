台幣狂升勞動基金前5月慘虧近3千億 新制勞退每人損失1.5萬

新台幣匯率波動過大，勞工也受傷！勞動部今（1）日公布最新勞動基金運用績效，受匯率波動劇烈等影響，5月單月虧損新台幣929億元，整體勞動基金今年截至5月底總虧損2919.7億元，收益率負4.26%。而涉及1292萬勞工的新制勞退基金，因帳面虧逾2000億元，平均每人帳面損失逾1.5萬元。

小確幸！5-12月雲端發票500元獎 每期加開70萬組

財政部賦稅署今（1）日公告，為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，今年5-12月期統一發票，每期雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，由245萬組增為315萬組，每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6030組增加至326萬6030組，可以享有更多中獎的小確幸。

兩樣情！元大金慘貼息 富邦金匯損減壓緩步填息

金控股接力除息，今（1）輪到富邦金（2881）、元大金（2885），昨（30）日央行阻升、金管會趕在半年報截止前夕，宣布允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，自由選擇列入外匯準備金或是稅前盈餘，壽險型金控匯損壓力獲得減壓，富邦金今日以83元開盤，呈現震盪走高緩步填息；而元大金則是以31.7元開低走低跌逾1%，陷入貼息。

慧榮科技延攬前聯發科大將 任命朱尚祖為平台與策略資深副總

NAND快閃記憶體控制晶片廠慧榮科技今日宣布延攬前聯發科共同營運長朱尚祖加入公司，出任平台與策略資深副總，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係的拓展。朱尚祖在半導體領域擁有逾 30 年領導經驗，擅長 IC 設計、行銷與全球營運，專業實力深受業界肯定。

台股ETF受益人連2周攀高 0050、00919、00982A等9檔同步創高

根據集保戶股權分散上周五（27日）最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周增加1萬2052人，總人數來到1126萬9894人連續兩周創下歷史新高，今年來增加人數突破百萬來到104萬4058人。統計包括元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、大華優利高填息30（00918）、國泰臺灣加權正2（00663L）、主動野村臺灣優選（00980A）共9檔台股ETF同步創

新台幣早盤狂升逾7角 續戰29元整數關卡

不畏央行阻升，新台幣今（1）日開盤29.88元，開盤25分鐘狂升7.18角或2.4%，衝至29.184元，持續挑戰29元整數關卡。

新台幣狂升燙傷製造業！ 景氣燈號睽違15個月亮衰退藍燈

新台幣狂升燙傷製造業！台經院今（1）日公告製造業景氣燈號最新評估結果，受到5月新台幣開始大幅走升影響，製造業景氣信號值降至9.88分，月減1.98分，為2年最低；而燈號由代表景氣低迷的黃藍燈轉為代表衰退的藍燈，為今年第1個藍燈、也是近15個月來首見。

美元指數上半年重跌10%寫52年最差 川普關稅釀災

美元指數在第2季最後一個交易日失守97大關後，上半年累計跌10.8%，為1973年、52年來最差表現，市場將成另歸咎於美國總統川普關稅政策所致。

2025下半年投資新方向 掌握關鍵變數、全球震盪中找穩定

2025年無疑是經濟局勢詭譎多變的一年，自從川普4月初對全球實施對等關稅，雖然隨即按下90天暫停鍵，但期間發生的美元走弱、美債下跌，市場對美元資產信心喪失，連帶股市也備受衝擊，讓投資人應接不暇、焦慮不已。隨著關稅談判期限將屆，無法預期的變動依舊如陰霾般壟罩全球，面對即將到來的下半年投資市場，到底該選擇觀望還是果斷出擊？

拉加德狠嗆「全球歐元時刻來臨」 陳冲點金融爭霸關鍵

六月中旬，歐洲中央銀行總裁拉加德語出驚人，先是在演講表示，美元雖仍主導，但地位動搖，「全球歐元時刻」( Global Euro moment)已然來臨。四天後，復將類同的內容，投書財經媒體巨擘FT，強調川普政策雖損害全球經貿，然也提供歐洲掌控命運的重大機遇。其實拉加德數月前也提過類似論調，但這一波的連續開火，選在SWIFT甫公布美元貿易支付比新低(48.46%)之際，更在中美先後對穩定幣立法表態之時，時機顯得格外敏感。