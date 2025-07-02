月薪5萬怎麼理財？她嘆存錢很難　網一看超佩服：已經很棒了

▲原PO想知道薪水5萬元要怎麼理財？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友表示，她現在薪水實領5萬5000元，工作3年多的她，一共存了82萬元。她看了房價之後，發現自己能買的還是只有套房而已，因此她就想知道，月薪5萬元要怎麼理財？她也貼出自己的花費明細，想知道大家的建議。貼文曝光後，引起網友討論。

女網友在Dcard上，以「月薪5萬的大家怎麼理財的」為標題發文，提到她在新竹當公務員，目前薪水5萬5000元。工作3年多的她，已經存了82萬元，她本以為自己存得算快，但查了郊區房價，才知道自己只能買套房，而且屋齡還是20年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO曬出她的花費明細，她會固定存2萬5000元，然後房租是6500元、電信費兩個月1300元、醫藥費400元、伙食費9000元、孝親費5000元、治裝費2000元、交通費1200元。扣除這些後，她每個月剩下不到5000元可以運用，大家還有什麼建議嗎？她實在覺得存錢很不容易。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「5萬多能存到2萬5000元已經很多了」、「得了吧，能存2萬5已經很棒了，慢慢來」、「飲食9000元能堅持很佩服，完全不能吃好一點」。也有網友建議，「我個人建議你還年輕，就定期定額0050／006208即可，讓時間複利發揮到最大」、「一個月有存2萬5還不錯呀，覺得可以把另外5000元拿來投資定期定額」。