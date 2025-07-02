700萬人受影響！iPASS MONEY分手LINE Pay　明年移至獨立App

▲LINE示意圖。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台使用人數最多的電子支付平台「一卡通iPASS MONEY」即將迎來突破700萬用戶的里程碑，並宣布自2026年1月1日起，原本整合於LINE Pay錢包中的所有iPASS MONEY功能將全面移轉至專屬APP平台，提供用戶更加直覺、穩定且多元的支付服務。此次調整涵蓋生活繳費、儲值、提領、好友轉帳及付款等核心功能，並針對商戶註冊服務，將從2025年7月3日起移至一卡通官網「商家專區」。

一卡通表示，為感謝用戶支持並鼓勵體驗APP服務，即日起至7月31日，首次下載註冊「一卡通iPASS MONEY」APP並完成LINE好友轉帳的用戶，還可獲得價值100點的一卡通綠點回饋，限時優惠不容錯過。

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此外，改版後的「一卡通iPASS MONEY」APP不僅保留原有功能，還新增了多項創新服務，包括支援TWQR共用碼掃碼付款、跨境支付、購買TPASS套票與儲值卡等功能。作為全台逾700萬用戶的日常支付夥伴，該平台的服務範圍涵蓋交通支付、生活繳費及社群轉帳等多元場景，提供穩定可靠的數位支付體驗。

其中，APP特別支援高雄捷運、台中捷運、新北捷運及多地公車、渡輪等交通工具的「乘車碼」服務，讓用戶可「一碼在手，暢行全台」，並加入政府數位券的領取與折抵功能，方便民眾享受各項惠民福利。